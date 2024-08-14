جوجل تحول Gemini إلى خبير أرصاد جوية شخصي

كشفت جوجل خلال حدث Made by Google عن حصول مجموعة هواتف Pixel على تطبيق الطقس الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت عملاقة البحث لمدة وجيزة التطبيق الذي يقدم تقريرًا مخصصًا للطقس مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مولدًا بالاعتماد على Gemini Nano، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم للتشغيل عبر الأجهزة المحمولة.

وتقدم معظم تطبيقات الطقس شاشة مزدحمة مليئة بالنسب المئوية والأرقام وأيقونات توقع الحالة الجوية، مع أن تطبيق جوجل الجديد على وشك تغيير طريقة عمل تطبيقات الطقس من خلال الملخصات السريعة لتوقع حالة الطقس.

ويُعد Pixel Weather بمنزلة تطبيق الطقس الافتراضي الأول لهواتف Pixel، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم توقعات لحالة الطقس إلى جانب توصيات مخصصة يكملها Gemini Nano.

ومع التطبيق الجديد، “لن يضطر المستخدمون إلى التمرير عبر مجموعة من الأرقام لمعرفة حالة الطقس اليوم”، كما روجت جوجل.

وبدلًا من ذلك، يستطيع المستخدمون تخصيص التطبيق بناءً على نوع معلومات الطقس التي يريدون رؤيتها، إذ يمكنك اختيار مراقبة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية عن طريق سحب مربع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية ووضعه في موقع واضح في التطبيق.

ويتضمن التطبيق أيضًا تصميمًا ديناميكيًا بخلفية ملونة وتقرير الطقس المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتوقعات اليومية والساعة وغيرها من مزايا تطبيق الطقس القياسية.

كما يتضمن التطبيق مزايا أخرى، مثل المربعات المتحركة للرطوبة وسرعة الرياح وضغط الهواء وعناصر أخرى.

ووفقًا لشركة جوجل، فإن خلاصات الذكاء الاصطناعي مصممة لتكملة تقارير الطقس التقليدية من أجل زيادة دقة التوقع، مثل متى ستبدأ العواصف الرعدية وتنتهي. وبالإضافة إلى ذلك، يخبر التطبيق المستخدمين عندما يتوقع أن يبدأ الطقس العاصف.

وتدور فكرة التطبيق حول تقديم توقعات يومية وصفية بدلًا من مجرد أرقام ونسب مئوية من أجل الحصول على تجربة مستخدم سهلة.

ومع أخذ تجربة المستخدم في الحسبان، تضع جوجل التخصيص في مقدمة أولويات Pixel Weather.

وتقول جوجل إن تطبيق Pixel Weather يصل إلى جميع هواتف Pixel 9 الذكية الجديدة، ويشمل ذلك Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL، بالإضافة إلى Pixel 9 Pro Fold.