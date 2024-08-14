جوجل تجلب ميزة Satellite SOS لهواتف Pixel 9

تسير جوجل على خطى آبل في إطلاق طريقة لاستخدام هاتفك للتواصل عبر القمر الصناعي في حالات الطوارئ، إذ تصل مكالمات SOS عبر الأقمار الصناعية إلى سلسلة Pixel 9.

وخلال حدث Made by Google، نشرت الشركة تفاصيل Satellite SOS، وهي ميزة تتيح لك الاتصال بمستجيبي الطوارئ وتبادل موقعك عندما لا يكون لديك خدمة خلوية.

وتتيح الميزة للأشخاص الوصول إلى خدمات الطوارئ حتى عندما يكونون خارج الشبكة ولا يمكنهم الوصول إلى إشارات الهاتف الخلوي أو الشبكة اللاسلكية.

ولا تتصل هذه الميزة بمقدمي خدمات الطوارئ فقط، بل يمكنها أيضًا تبادل الموقع مع جهات الاتصال حتى يتمكن شخص ما من الوصول إليك.

وتُعد تشكيلة Pixel 9 الجديدة بمنزلة أول هواتف أندرويد القادرة على استخدام Satellite SOS. ودخلت جوجل شراكة مع Skylo من أجل هذه الميزة.

وتستخدم Skylo الأقمار الصناعية الحالية، ويشمل ذلك Viasat و Echostar و Strigo، لتوصيل البيانات والاتصالات إلى الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء.

وتطلق جوجل الميزة أولًا في الولايات المتحدة بغض النظر عن خطة شركة الاتصالات، مع أنها لن تكون متاحة في هاواي وألاسكا، وفقًا لصفحة الدعم.

وبحسب التفاصيل الدقيقة، فإن الخدمة تقدم دون أي رسوم إضافية خلال العامين الأولين بعد تفعيل الأجهزة. ومن غير الواضح متى قد تصل هذه الميزة إلى هواتف أندرويد الأخرى.

وتقول جوجل: “تختلف أوقات الاتصال والاستجابة بناءً على الموقع وظروف الموقع وعوامل أخرى”.

وتظهر الصورة الترويجية للميزة أنها تعمل إذا كان الهاتف يتمتع برؤية واضحة للسماء، ويمكن لأجهزة Pixel 9 بعد ذلك توجيه إشارات الراديو إلى الأقمار الصناعية من أجل الوصول إلى خدمات الطوارئ.

وتجلب جوجل هذه الميزة لنظام أندرويد بعد محاولة كوالكوم الفاشلة لإطلاق ميزة SOS عبر الأقمار الصناعية.

وأطلقت آبل خدمتها عبر الأقمار الصناعية Emergency SOS في شهر نوفمبر 2022.

وأعلنت آبل في العام الماضي أن مالكي آيفون 14 يحصلون على سنة إضافية من التغطية المجانية، مما يعني أنه يجب على مستخدمي آيفون 14 وآيفون 15 أن يقرروا إذا كانوا يريدون الدفع مقابل الخدمة أم لا، إذ تبدأ الخدمة المدفوعة في شهر نوفمبر 2025.