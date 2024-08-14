إطلاق “برنامج سامسونج للابتكار” في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات، وشركة سامسونج جلف للإلكترونيات، شراكة إستراتيجية، لإدماج (برنامج سامسونج للابتكار) في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الأجيال الشابة في دولة الإمارات من المهارات المستقبلية وتعزيز التعلم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة (برنامج سامسونج للابتكار) العالمي، ليكون واحدًا من الفعاليات الرئيسية في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 لتزويد المواهب بفهم شامل لأساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقاتها الواقعية.

ويسلط هذا التعاون الضوء على أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة في دفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي عن شراكة رائدة مع شركة سامسونج جلف للإلكترونيات لدمج "برنامج سامسونج للابتكار" في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأجيال الشابة بمهارات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. pic.twitter.com/yVfMuZ9U4I — Artificial Intelligence Office, UAE (@uaeai_2031) August 13, 2024

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: “يمثل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لتعزيز المبادرات الوطنية المبتكرة توجهًا رئيسيًا في حكومة دولة الإمارات لدعم جهود تعزيز ريادة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وأشار إلى أن إدماج خبرات القطاعين الحكومي والخاص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، مما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية بتأهيل جيل من المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن جهته، قال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: “نحن في سامسونج على قناعة راسخة بقوة التعليم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات ومن خلال إتاحة (برنامج سامسونج للابتكار) Samsung Innovation Campus في مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي، فإننا لا نقوم فقط بتدريس الذكاء الاصطناعي بل ندعم الجيل القادم من المبتكرين الذين سيشكلون مستقبلنا، تؤكد هذه الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات والقدرات والأدوات اللازمة التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي”.

مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي:

يُعدّ مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، هو الحدث الأبرز في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تغطي مختلف جوانب هذا المجال، بدءًا من الأساسيات وحتى التطبيقات المتقدمة.

ويغطي المخيم في دورته الحالية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما يشمل: مستقبل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وعلوم البيانات، والتعلم الآلي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمالية، وتطوير الويب، والروبوتات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والأمن السيبراني ليوفر فرصة لا مثيل لها للمشاركين لتعرف الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء، وفعاليات لاستكشاف تطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات.

ويقدم (برنامج سامسونج للابتكار) منهجًا شاملًا مصممًا لتزويد الشباب بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتقنيات الناشئة ويتضمن دورات في الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء.

ويتلقى المشاركون تدريبًا عمليًا يمكنهم من تطبيق المعارف النظرية على سيناريوهات واقعية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز محو الأمية الرقمية والابتكار، وإعداد الطلاب لمهن المستقبل في قطاع التكنولوجيا.

ويمكن للمهتمين التسجيل في برنامج سامسونج للابتكار ومخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 عبر هذا الرابط، كما يمكن استكشاف مبادرات سامسونج في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي، من خلال هذا الرابط.

جلسات عدة حول الذكاء الاصطناعي تنتظركم في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي. ندعو جميع فئات المجتمع لاكتشاف عالم الذكاء الاصطناعي الملهم. ستتعلم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي، وأنواعه المختلفة، وتأثيره على حياتنا اليومية. لا تفوت هذه الفرصة واحجز مكانك اليوم! pic.twitter.com/StjQQW53Al — Artificial Intelligence Office, UAE (@uaeai_2031) August 3, 2024