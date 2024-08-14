أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL

تطلق جوجل عادةً هاتفين رئيسيين من سلسلة Pixel كل عام، هما: الطراز الأساسي وطراز Pro المزود بمزايا أقوى وكاميرا إضافية وشاشة أكبر مقارنة بالطراز الأساسي. لكن الأمر قد اختلف في هذا العام، فقد أعلنت شركة جوجل أمس سلسلة هواتفها الجديدة الرائدة التي تتضمن: Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 الأساسي. وللمرة الأولى تتضمن سلسلة هواتف جوجل Pixel الرائدة طرازًا جديدًا يحمل اسم XL وهو اسم يوحي بالحجم الكبير.

يعمل طرازا Pro بمعالج Tensor G4 الجديد، ويأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت ومجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي. وستحصل على كاميرات متطابقة في المواصفات في كلا الهاتفين، كما أنهما مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 ويأتيان بأربعة ألوان، هي: الأسود (Obsidian)، والأبيض (Porcelain) والرمادي (Hazel)، والوردي (Rose Quartz)، وكلاهما سيحصلان على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية مدة قدرها سبع سنوات.

وأما فيما يتعلق بالفروق، فسنذكر فيما يلي أبرز خمسة فروق بين هاتفي جوجل Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL؟

1- الحجم:

تُصدر آبل عادةً هاتف آيفون من طراز Pro صغير وآخر أكبر حجمًا وكلاهما يحتويان على المواصفات نفسها لكن الحجم هو المختلف.

وهذا ما فعلته جوجل هذا العام بإطلاق Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro؛ إذ تبلغ أبعاد طراز XL الكبير (162.8 × 76.6 × 8.5 ملم)، وهو أكبر بكثير من Pixel 9 Pro الذي تبلغ أبعاده (152.8 × 72 × 8.5 ملم)، ومع ذلك كلا الهاتفين لهما السُمك نفسه ويبلغ 8.5 ملم.

وأما فيما يتعلق بالوزن فهناك فرق بسيط بينهما؛ إذ يبلغ وزن الطراز الكبير 221 جرامًا وأما طراز Pro العادي فيبلغ وزنه 199 جرامًا.

2- دقة الشاشة وحجمها:

يحتوي كلا الهاتفين على شاشات LTPO OLED مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 وتمتاز كلتا الشاشتين بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع عند تشغيل فيديو بتقنية HDR، ويصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع عند الاستخدام في ظروف الإضاءة الشديدة السطوع. ونظرًا إلى أن كلتا الشاشتين تدعمان تقنية LTPO، فهما قادرتان على تغيير معدل التحديث بين 1 و 120 هرتزًا حسب المهمة.

تكمن الفروق في أحجام الشاشات ودقتها وكثافتها؛ إذ يضم Pixel 9 Pro شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات تمتاز بدقة قدرها 2856 × 1280 بكسلًا، وكثافة قدرها 495 بكسلًا لكل بوصة، وأما Pixel 9 Pro XL فيضم شاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا، وكثافة قدرها 486 بكسلًا لكل بوصة.

3- حجم البطارية وسرعة الشحن:

يحتوي Pixel 9 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة، وأما طراز Pro XL فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5060 ميلي أمبير في الساعة. ومع ذلك، لا تعني البطارية الكبيرة السعة بالضرورة أن عمرها أطول؛ إذ ستستهلك شاشة XL الكبيرة الكثير من الطاقة طوال اليوم، وفي الغالب سيستمر كلا الهاتفين بالعمل المدةَ نفسها تقريبًا.

وأما فيما يتعلق بسرعة الشحن، فيتفوق هاتف Pixel 9 Pro XL على طراز Pixel 9 Pro، ووفقًا لجوجل، يمكن لهاتف Pixel 9 Pro XL الوصول إلى نسبة شحن تبلغ 70% في 30 دقيقة، وأما هاتف Pro الصغير فستصل نسبة الشحن فيه إلى 55% في المدة نفسها. ويدعم كلا الهاتفين الشحن اللاسلكي السريع، لكنهما لا يدعمان معيار Qi2.

4- السعر:

يُباع هاتف جوجل Pixel 9 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا وأما Pixel 9 Pro XL فيُباع بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.