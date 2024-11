OpenAI تطرح إصدارًا جديدًا كليًا من GPT-4o

طرحت OpenAI في الأسبوع الماضي إصدارًا جديدًا كليًا من GPT-4o، ونشر حساب ChatGPT الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي إكس تحديثًا ينص على أنه: “يوجد نموذج GPT-4o جديد في ChatGPT منذ الأسبوع الماضي”.

ولم يذكر حساب ChatGPT تفاصيل إضافية فيما يتعلق بالاختلاف بين روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المحدث والإصدارات السابقة.

وتضيف OpenAI مزايا وتحديثات جديدة لمنتجها الرئيسي ChatGPT بصورة منتظمة إلى حد ما، وعادةً ما تكون هذه تغييرات صغيرة، ويشمل ذلك تعديلات على كيفية استجابة النموذج.

وتقول OpenAI إن النموذج الجديد قد حلّ محل الإصدار الحالي من GPT-4o داخل ChatGPT.

ووجد المستخدمون أن النموذج يعرض للمستخدم تفكيرًا خطوة بخطوة أو متعدد الخطوات وتفسيرات مفصلة لعملياته مقدمة باللغة الطبيعية.

وقبل الإعلان، لاحظ المستخدمون أن نموذج GPT-4o المشغل لروبوت الدردشة ChatGPT يتصرف بطريقة مختلفة مقارنةً بالسابق.

وأبلغ مستخدمون آخرون أن إمكانات توليد الصور الأصلية لنموذج GPT-4o من خلال ChatGPT أصبحت نشطة.

وبغض النظر عن إمكانية ChatGPT توليد الصور، فإن إمكانات توليد الصور الأصلية لنموذج GPT-4o من خلال ChatGPT تُعد أمرًا مهمًا؛ لأن ChatGPT اعتمد عند تشغيله عبر نموذج GPT-4 على نموذج توليد الصور DALL-E 3 من OpenAI؛ لتوليد صور بناءً على المطالبات النصية من المستخدم.

وتُعد إحدى المزايا الرئيسية لنموذج GPT-4o هي أنه مدرب ليكون متعدد الوسائط في الأصل، أي أنه قادر على تحويل النص ووحدات البكسل إلى رموز مميزة، مما يسمح له بتوليد صور بمفرده بجودة مرتفعة مقارنةً بنموذج DALL-E 3، إلى جانب السرعة والكفاءة والفهم للمطالبات النصية وأجيال دقيقة وواقعية من النص داخل الصور.

وعرض مستخدمون آخرون وجهة نظر انتقادية لتحديث ChatGPT، مشيرين إلى أنه يجب على OpenAI بذل جهد إضافي لشرح ما الذي تغير فيما يتعلق بسلوك النموذج وتجربة المستخدم.

وصرّح متحدث باسم OpenAI قائلًا: “غالبًا ما نجري تحسينات صغيرة على نماذجنا في ChatGPT وواجهة برمجة التطبيقات. قد تختلف نسخة ChatGPT عما هو موجود في واجهة برمجة التطبيقات؛ لأننا نعمل دائمًا على تحسين ما هو أفضل للمطورين في الإصدار الذي نوفره لواجهة برمجة التطبيقات”.

واستنادًا إلى بيان المتحدث باسم OpenAI، يبدو أن إصدار GPT-4o المشغل لروبوت الدردشة ChatGPT الموجه للمستهلك منفصل عن إصدار GPT-4o المتاح للمطورين من خلال واجهة برمجة التطبيقات.

there’s a new GPT-4o model out in ChatGPT since last week. hope you all are enjoying it and check it out if you haven’t! we think you’ll like it 😃

— ChatGPT (@ChatGPTapp) August 12, 2024