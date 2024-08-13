LG تطالب آبل بالتعويض عن إلغاء مشروع شاشات MicroLED

طالبت شركة LG الكورية الجنوبية شركة آبل بتعويضها عن إلغائها مشروع شاشات MicroLED لساعاتها الذكية، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إيليك” التقني الكوري الجنوبي.

وتُعد LG إحدى أهم الشركات في سلسلة التوريد الخاصة بآبل؛ إذ توّرد شاشات العرض المُستخدمة في مختلف منتجات الشركة الأمريكية.

وكان إلغاء شاشات MicroLED المزعومة المخصصة لساعات آبل الذكية، قد أثر بالفعل في العديد من المورّدين، ومنها شركات أخرى مثل شركة Klulicke & Soffa السنغافورية وشركة ams Osram النمساوية، وهما شركتان متخصصتان في صناعة أشباه الموصلات وشاشات العرض.

وكانت LG تستعد لإنتاج شاشة MicroLED بناءً على طلب سابق من آبل، لكن آبل علّقت لاحقًا مشروع التطوير، مما دفع الشركات في سلسلة التوريد إلى أن تعُدّ ذلك إلغاءً.

ويُقال إن LG أنفقت ملايين الدولارات من أجل التحضير لعملية الإنتاج، ومن ذلك جلب المعدات اللازمة ونقل الآلات وحشد الموظفين والتنسيق مع الشركاء الآخرين في المشروع الذي أوقفته آبل.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اشترت الشركة الكورية 14 براءة اختراع مرتبطة بتقنية MicroLED في يونيو من عام 2023 الماضي من أجل ذلك المشروع، مما شكّل تكلفة إضافية عليها.

ووفقًا لخبراء مختصين، فإن أي شكل من أشكال التعويض سوف يُضمّن على الأرجح كجزء من سعر شاشات أولِد لهواتف آيفون وأجهزة آيباد القادمة التي تورّدها الشركة الكورية لآبل.

وكانت آبل قد دفعت تعويضات لسامسونج أيضًا في واقعة سابقة، بسبب فشل آبل في شراء الحد الأدنى من الطلبات المتعاقد عليها من شاشات أولِد لهواتف آيفون.

ومن المرجح أن تكون التكلفة المرتفعة لإنتاج شاشات MicroLED هي السبب الأساسي لإلغاء المشروع والتخلي عن فكرة إدراجها في ساعة آبل الراقية المرتفعة الثمن “آبل وتش ألترا”، كما أُشيع سابقًا.