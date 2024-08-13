يوتيوب تختبر عرض الفيديوهات الطويلة في خلاصة Shorts

تتطلع يوتيوب إلى الاستفادة من شعبية الفيديوهات القصيرة Shorts من خلال الترويج لمقاطع فيديو طويلة ضمن خلاصة الفيديوهات القصيرة.

وتختبر جوجل باستمرار التغييرات الجديدة عبر منتجاتها وتراقب مدى تأثيرها في تجربة المستخدمين.

وتُدرج أحدث تجربة مقاطع الفيديو الطويلة في خلاصة مقاطع الفيديو القصيرة.

وفي حال كان حسابك من ضمن الحسابات المشاركة في التجربة، فقد تشاهد أفلامًا وثائقية عبر يوتيوب مدتها ساعتان أثناء التمرير عبر مقاطع مدتها دقيقة.

وتتعارض هذه التجربة مع مفهوم الفصل بين أنواع المحتوى، مع أن تحقيق الفيديوهات القصيرة ما يصل إلى 70 مليار مشاهدة يوميًا يجعل من المنطقي أن تتطلع يوتيوب إلى استخدامها بصفتها وسيلة لزيادة نسبة المشاهدة إلى الحد الأقصى عبر جميع أنواع المحتوى.

وقالت يوتيوب: “لمحاولة مساعدة المشاهدين في اكتشاف المحتوى بطريقة فضلى عبر القنوات والتنسيقات والمدة، نجري بعض التجارب الصغيرة على صفحة المشاهدة بالتعاون مع الفيديوهات القصيرة”.

وأضافت: “إذا كنت أحد المشاركين في التجربة، فقد تتضمن تجارب الاستكشاف الجديدة هذه مزيجًا من تنسيقات الفيديو، ويشمل ذلك مقاطع الفيديو الطويلة في المكان الذي تشاهد فيه عادةً مقاطع الفيديو القصيرة، مثل خلاصة Shorts أو خلاصات جديدة لمقاطع الفيديو الطويلة”.

وتحاول يوتيوب الاستفادة من شعبية الفيديوهات القصيرة لتعزيز الترويج للفيديوهات الطويلة، مع أنه ليس من الواضح مدى ملاءمة المقاطع الطويلة المنسقة أفقيًا في خلاصة Shorts المحاذاة رأسيًا.

ومن المفترض أن يوتيوب أخذت هذا الأمر في الحسبان، مع أن التجربة قد تكون غريبة إذا عُرضت مقاطع فيديو غير مصممة للفيديوهات القصيرة ضمن خلاصة Shorts المحاذاة رأسيًا.

وتُعد الفيديوهات القصيرة بمنزلة الورقة الرابحة لمنصة يوتيوب، إذ أدت إلى نمو كبير في التفاعل، وأصبح الناس معتادين على مقاطع الفيديو القصيرة.

ومع أخذ هذا في الحسبان، فإنه من المنطقي أن تحاول يوتيوب مواءمة توصياتها مع هذا التنسيق من أجل زيادة نسبة المشاهدة الإجمالية.

وتشير يوتيوب أيضًا إلى أنها تقيس مقاطع الفيديو الطويلة المعروضة في خلاصة Shorts على أنها فيديوهات قصيرة في YouTube Analytics، الأمر الذي قد يكون مربكًا لصناع المحتوى.

وقد تساعد هذه التجربة في تعزيز مشاهدات الفيديو الطويلة لمنشئي المحتوى، مع أنها قد تؤدي إلى خفض مستوى تجربة المشاهدين، لا سيما في خلاصة Shorts.