واتساب تطور ميزة اختيار صوت Meta AI

طرحت واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا من خلال برنامج Google Play Beta يوضح أن منصة الدردشة تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدم الاختيار من بين 10 أصوات مختلفة لمساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI.

وفي الآونة الأخيرة، أفيد بأن واتساب كانت تطور ميزة من شأنها السماح للمستخدمين بالتواصل مع Meta AI باستخدام أصواتهم.

وباستخدام وضع الدردشة الصوتية Meta AI، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل صوتية إلى Meta AI، مما يلغي الحاجة إلى كتابة تلك المطالبات الطويلة.

ويسمح هذا الوضع للمستخدمين بالتفاعل مع Meta AI في الوقت الفعلي من خلال المحادثات دون استخدام اليدين في المستقبل، مما يعزز السرعة والتفاعلات الطبيعية.

ولم تُطرح الميزة في الإصدار الثابت حتى الآن، مع أنه بمجرد تشغيلها، سيكون هناك زر رسالة صوتية بجوار حقل النص، على غرار المحادثات العادية.

وفي الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، تضيف المنصة خيار اختيار الصوت الذي يردُّ به مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI على استفساراتهم.

ويوجد ما يصل إلى 10 خيارات للاختيار من بينها، ويسمح هذا الأمر للمستخدمين بالبحث عن الصوت الذي يناسب أسلوبهم أو تفضيلاتهم، مما يجعل التفاعلات مع Meta AI طبيعية.

كما أن القدرة على اختيار صوت مختلف قد تجعل التفاعلات مع Meta AI تبدو تبدو شخصية وجذابة في المستقبل.

ويمكن للمستخدمين اختيار صوت هادئ لمساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI من أجل إجراء محادثات مريحة، أو اختيار الأصوات النشطة عند البحث عن التحفيز أو الاستجابات السريعة.

ويساعد تنوع الأصوات في تلبية اللهجات وأنماط الكلام المختلفة، مما يجعل الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بالمستخدمين من خلفيات لغوية متنوعة.

كما أنها ميزة قيمة لإمكانية الوصول، إذ قد يجد المستخدمون الذين يعانون صعوبات في السمع أن بعض الأصوات أسهل في الفهم.

ولا تزال ميزة الدردشة الصوتية Meta AI والأصوات العشرة المختلفة لمساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI في مرحلة التطوير حاليًا.

يشار إلى أن هذه ليست الميزة الوحيدة التي تطورها واتساب، إذ ظهر في الأسبوع الماضي أن المنصة تطور ميزة رؤية جديدة لمجموعات المجتمع من شأنها المساعدة في ضمان حساسية وسرية بعض المناقشات، مما يسمح للمسؤولين بتقديم التعليمات للمشرفين سريًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تطور واتساب أيضًا ميزة تساعد في الرد بسرعة على الرسالة عن طريق النقر المزدوج على الرسالة.