موتورولا تكشف عن ساعتها الذكية Moto Watch 120

كشفت موتورولا عن ساعتها الذكية الجديدة Moto Watch 120، مما يجعلها أحدث إضافة لمجموعة منتجات Moto Watch، وتأتي هذه الساعة الذكية الجديدة بعد ستة أشهر من تقديم Moto Watch 40.

وتبيع الشركة Moto Watch 70 و Moto Watch 100 و Moto Watch 200 أيضًا. وأدرجت الآن Moto Watch 120 في مجموعة من مواقعها الإلكترونية الإقليمية قبل إصدارها عالميًا.

وتبيع موتورولا Moto Watch 120 بسعر قدره 130 دولارًا، مع الإشارة إلى أنها لن تبدأ بشحن الساعة الذكية حتى أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر.

وأصدرت موتورولا منتجات عديدة في الأشهر القليلة الماضية بعد أن ركزت على توسيع سلسلة Moto G في بداية العام.

وانتقلت الشركة بعد ذلك إلى تحديث أقسامها الرئيسية، سواء كانت سلسلة Edge مع Edge 50 Ultra أو سلسلة Razr مع Razr 50 Ultra.

وتأتي Moto Watch 120 مزودة بشاشة منحنية تعمل باللمس من نوع AMOLED بقياس قدره 1.43 بوصة، وهي محاطة بهيكل معدني بالكامل مصنوع من سبائك الزنك.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الساعة الذكية بعمر بطارية يصل إلى 10 أيام بفضل بطاريتها البالغة سعتها ما يصل إلى 300 ميلي أمبير.

وعلاوة على ذلك، تعمل Moto Watch 120 بنظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء Moto Watch OS بدلًا من Wear OS.

وتدعم Moto Watch 120 تكامل Google Fit والاتصال عبر البلوتوث والتحكم في مساعد الذكاء الاصطناعي من خلال الخدمة المثبتة عبر هاتفك الذكي المقترن، سواء كان Google Assistant أو Gemini أو Bixby.

وتدعي موتورولا أن الساعة الذكية مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وهذا يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء مختلف الأنشطة والظروف الجوية.

وتتميز الساعة الذكية بأجهزة، مثل مراقب معدل ضربات القلب ومستشعر الأكسجين في الدم وتتبع النوم وتتبع الإجهاد ومكبر صوت وميكروفون ومقياس التسارع.

وتتميز الساعة الذكية بالتحديد التلقائي للنشاط الرياضي مع أكثر من 100 وضع رياضي، إلى جانب النظام العالمي لتحديد المواقع.

وتدعم الساعة الذكية الإشعارات الذكية، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال دون التحقق من هواتفهم، كما أنها قادرة على إجراء المكالمات واستقبالها مباشرةً من الساعة، وذلك بفضل الميكروفون المدمج.

يشار إلى أن الشركة المملوكة لشركة لينوفو لا تصنع الساعات الذكية بنفسها، بل تتولى شركة مختلفة تسمى CE Brands المسؤولية عن هذه الأجهزة القابلة للارتداء.