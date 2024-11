منصة إكس تواجه مشكلات تقنية في أثناء بث مقابلة ترامب وماسك

واجهت منصة إكس مشكلات تقنية كبيرة في أثناء البث المباشر للمقابلة التي جرت بين إيلون ماسك، مالك المنصة، والرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن يبدأ البث المباشر في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر ميزة المساحات Spaces في منصة إكس، لكن مشكلات تقنية متعددة أدت إلى تعطّل البث وتأخره لأكثر من 40 دقيقة، مما أثار تساؤلات حول استقرار البنية التحتية للمنصة خلال المناسبات والأحداث الكبرى.

وتعطّل البث مرارًا وتكرارًا، وكان غير متاح تمامًا للعديد من المستخدمين.

وأرجع ماسك فشل البث المباشر في البداية إلى هجوم سيبراني كبير من نوع DDOS، أو هجوم حجب الخدمة المُوزّع، وهو نوع من الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى تعطيل عمل الخوادم أو الخدمات أو الشبكات عن طريق إغراقها بكمية كبيرة جدًا من الطلبات في وقت قصير.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024