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منصة إكس تواجه مشكلات تقنية في أثناء بث مقابلة ترامب وماسك

13 أغسطس 2024آخر تحديث: 13 أغسطس 2024
دقيقة واحدة
منصة إكس تواجه مشكلات تقنية في أثناء بث مقابلة ترامب وماسك

واجهت منصة إكس مشكلات تقنية كبيرة في أثناء البث المباشر للمقابلة التي جرت بين إيلون ماسك، مالك المنصة، والرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن يبدأ البث المباشر في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر ميزة المساحات Spaces في منصة إكس، لكن مشكلات تقنية متعددة أدت إلى تعطّل البث وتأخره لأكثر من 40 دقيقة، مما أثار تساؤلات حول استقرار البنية التحتية للمنصة خلال المناسبات والأحداث الكبرى.

وتعطّل البث مرارًا وتكرارًا، وكان غير متاح تمامًا للعديد من المستخدمين.

وأرجع ماسك فشل البث المباشر في البداية إلى هجوم سيبراني كبير من نوع DDOS، أو هجوم حجب الخدمة المُوزّع، وهو نوع من الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى تعطيل عمل الخوادم أو الخدمات أو الشبكات عن طريق إغراقها بكمية كبيرة جدًا من الطلبات في وقت قصير.

وأشار ماسك في منشور لاحق عبر حسابه الخاص في المنصة إلى أن إكس قد اختبرت النظام في وقت سابق من اليوم مع 8 ملايين مستمع متزامن، وذكر أن “عددًا أقل” من الأشخاص سيكون قادرًا على متابعة البث المباشر للمقابلة عبر المنصة.

وعند بدء المقابلة، قال ماسك “أُغرقت كافة خطوط البيانات لدينا تقريبًا بمئات الجيجابايت من البيانات، لكننا نعتقد أننا تغلبنا على معظم تلك المشكلات”.

ولم يوضح ماسك كيف يمكن أن يستهدف هجوم DDOS ميزة واحدة فقط في منصة إكس دون التأثير في جوانب أخرى من المنصة وخدماتها المختلفة أو موقعها على الويب، إذ من المفترض أنها تعمل على الخوادم نفسها.

ونقل موقع “ذا فيرج” التقني عن مصادر داخل إكس أنه لم يكن هناك بالفعل أي هجوم من هذا النوع على المنصة، ورجّحت المصادر أن ماسك يكذب بشأن هذا الهجوم.

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13 أغسطس 2024آخر تحديث: 13 أغسطس 2024
دقيقة واحدة
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