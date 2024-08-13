منصة إكس تواجه مشكلات تقنية في أثناء بث مقابلة ترامب وماسك

واجهت منصة إكس مشكلات تقنية كبيرة في أثناء البث المباشر للمقابلة التي جرت بين إيلون ماسك، مالك المنصة، والرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن يبدأ البث المباشر في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر ميزة المساحات Spaces في منصة إكس، لكن مشكلات تقنية متعددة أدت إلى تعطّل البث وتأخره لأكثر من 40 دقيقة، مما أثار تساؤلات حول استقرار البنية التحتية للمنصة خلال المناسبات والأحداث الكبرى.

وتعطّل البث مرارًا وتكرارًا، وكان غير متاح تمامًا للعديد من المستخدمين.

وأرجع ماسك فشل البث المباشر في البداية إلى هجوم سيبراني كبير من نوع DDOS، أو هجوم حجب الخدمة المُوزّع، وهو نوع من الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى تعطيل عمل الخوادم أو الخدمات أو الشبكات عن طريق إغراقها بكمية كبيرة جدًا من الطلبات في وقت قصير.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down. Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later. — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

وأشار ماسك في منشور لاحق عبر حسابه الخاص في المنصة إلى أن إكس قد اختبرت النظام في وقت سابق من اليوم مع 8 ملايين مستمع متزامن، وذكر أن “عددًا أقل” من الأشخاص سيكون قادرًا على متابعة البث المباشر للمقابلة عبر المنصة.

وعند بدء المقابلة، قال ماسك “أُغرقت كافة خطوط البيانات لدينا تقريبًا بمئات الجيجابايت من البيانات، لكننا نعتقد أننا تغلبنا على معظم تلك المشكلات”.

ولم يوضح ماسك كيف يمكن أن يستهدف هجوم DDOS ميزة واحدة فقط في منصة إكس دون التأثير في جوانب أخرى من المنصة وخدماتها المختلفة أو موقعها على الويب، إذ من المفترض أنها تعمل على الخوادم نفسها.

ونقل موقع “ذا فيرج” التقني عن مصادر داخل إكس أنه لم يكن هناك بالفعل أي هجوم من هذا النوع على المنصة، ورجّحت المصادر أن ماسك يكذب بشأن هذا الهجوم.