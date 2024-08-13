ما الذكاء الاصطناعي التعاطفي وكيف يُستخدم في الرعاية الصحية وخدمة العملاء؟

نشهد في الوقت الحالي اندماجًا متسارعًا بين التكنولوجيا والبشر، ويمثل ظهور الذكاء الاصطناعي التعاطفي قفزة نوعية في هذا الاتجاه. فمن خلال تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لفهم المشاعر البشرية، يفتح هذا المجال آفاقًا جديدة في الرعاية الصحية النفسية وخدمة العملاء وغير ذلك؛ مما يساعد في إنشاء أنظمة متطورة تتفهم مشاعرنا، وتقدم الدعم النفسي عند الحاجة.

الذكاء الاصطناعي التعاطفي (Empathetic AI) هو نوع من الذكاء الاصطناعي قادر على تعرّف المشاعر البشرية والتفاعل معها من خلال الاستجابات المتعاطفة مع حال المستخدم، ويُستخدم في الوقت الحالي في مجالي الرعاية الصحية النفسية وخدمة العملاء.

ومع أن هذه التكنولوجيا ما تزال في مرحلة التطوير والنمذجة الأولية، فإنها تمهد الطريق لعصر جديد من الرعاية الشاملة التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

إليك المزيد من التفاصيل عن الذكاء الاصطناعي التعاطفي وكيف يُستخدم في الرعاية الصحية وخدمة العملاء:

أولًا: ما الذكاء الاصطناعي التعاطفي؟

على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي المصمم لمعالجة البيانات وتنفيذ المهام، صُمم الذكاء الاصطناعي التعاطفي لفهم المشاعر البشرية وتفسيرها والاستجابة لها بطريقة تحاكي التعاطف البشري؛ إذ يمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي فهم الفروق الدقيقة في التعبير العاطفي البشري، بهدف تمييز المشاعر الأساسية والحالات العاطفية وراء الانفعالات البشرية.

تستفيد هذه التقنية من الخوارزميات المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحليل الإشارات اللفظية، وتعابير الوجه، والإشارات الفسيولوجية؛ مما يسمح لها بإدراك المشاعر الإنسانية والتعامل معها بنحو مناسب.

إن الهدف من هذا النوع من الذكاء الاصطناعي هو تعرّف المشاعر، والتفاعل مع المستخدمين بطريقة ذكية عاطفيًا، وهذا يعني تقديم استجابات ذات صلة بالسياق وتتوافق مع الحال العاطفي للمستخدم، مثل: تقديم استجابات تعزز الراحة في أثناء الضيق، أو التشجيع عند مواجهة التحديات، أو المشاركة في أوقات الفرح.

ومن خلال القيام بذلك، يفتح هذا النوع من الذكاء الاصطناعي إمكانيات جديدة في المجالات التي يكون فيها الفهم العاطفي مهمًا، مثل: الرعاية الصحية النفسية وخدمة العملاء.

ثانيًا: تطوّر الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية النفسية:

لقد شهد الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية النفسية تحولًا ملحوظًا من بداياته كخوارزميات قائمة على البيانات إلى تطوير أنظمة تتمتع بذكاء عاطفي. في البداية، كان دور الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية تحليليًا بنحو أساسي؛ إذ يركز في المساعدة في تشخيص الحالات والتنبؤ بنتائج العلاج من خلال تحليل البيانات وتعرّف الأنماط.

ولكن التطورات في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) مهّدت الطريق لتطوير روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين القادرين على إنتاج تفاعلات عاطفية محددة، ثم أحرزت تقنيات تعرّف المشاعر المتقدمة تقدمًا محوريًا؛ مما مكّن الذكاء الاصطناعي من استنتاج الحالات العاطفية من خلال تحليل نغمات الصوت وتعابير الوجه وأنماط اللغة. وقد أدى ذلك إلى ظهور تطبيقات أكثر تطورًا ودقة في تعرّف المشاعر وتقديم استجابات للمستخدمين تتكيف مع حالاتهم العاطفية.

ثالثًا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعاطفي في مجال الرعاية الصحية النفسية:

يعزز الذكاء الاصطناعي التعاطفي فعالية الرعاية النفسية من خلال توفير بيئة آمنة للمرضى وتزويد مقدمي الرعاية بأدوات قوية لتحليل البيانات وتخصيص طرق العلاج. وهذا التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة في مجال الصحة النفسية، ويمكن من تحقيق نتائج فضلى للمرضى وتقديم رعاية أكثر شمولية.

وفي الوقت الحالي نشهد ثورة في مجال الرعاية الصحية النفسية بفضل هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، وقد طُوّرت مجموعة من التطبيقات التي تقدم حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في الصحة النفسية. فمن خلال تحليل اللغة والمشاعر، توفر هذه التطبيقات تجربة علاجية مخصصة لكل فرد؛ مما يعزز الرعاية النفسية ويحسّن النتائج بنحو كبير.

إليك بعض الأمثلة على هذه التطبيقات:

تطبيق Woebot:

Woebot هو روبوت محادثة يقدم العلاج السلوكي المعرفي (CBT) للأفراد الذين يعانون القلق والاكتئاب. ويستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتقييم مزاج المستخدمين وتوفير أنشطة علاجية مخصصة بهدف تقليل أعراض الاكتئاب، وتعزيز الصحة النفسية.

تطبيق Tess:

Tess هو تطبيق ذكاء اصطناعي مخصص لتقديم الدعم النفسي، ويساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق، ويُعدّ مناسبًا بنحو خاص للأشخاص الذين لا يرغبون في تجربة طرق العلاج النفسي التقليدية.

تطبيق Ellie:

Ellie هو تطبيق ذكاء اصطناعي في مجال الرعاية النفسية، مصمم لاكتشاف النغمات الصوتية التي تشير إلى الحالات العاطفية المختلفة. يشارك Ellie في محادثات عميقة مع المستخدمين لتحديد المشكلات التي يعانونها ويمكنه تعرّف العلامات الدالة على الاكتئاب والقلق، ويوفر دعمًا فوريًا ومفصلًا مثل المعالجين البشريين.

رابعًا: ما دور الذكاء الاصطناعي التعاطفي في خدمة العملاء؟

تتجاوز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعاطفي الرعاية الصحية النفسية، فهي تُستخدم في قطاعات أخرى مثل: التعليم وخدمة العملاء.

ويمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في خدمة العملاء، وأن يثري تفاعلات العملاء بحلول ذكية تفعل أكثر من مجرد الإجابة عن الأسئلة الشائعة، فهو يُحسّن خدمة العملاء من خلال فهم مشاعر العملاء والاستجابة لها؛ مما يتيح التفاعلات الشخصية التي تعزز الرضا والولاء. وهذا يعني تقديم استجابات مفصلة ومخصصة لاستفسارات العملاء الفردية بنهج يتوافق مع الحال العاطفي للعميل.

خامسًا: ما التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التعاطفي؟

يرتبط الاعتماد الواسع النطاق لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بظهور تحديات متعددة تحتاج إلى معالجة، وتشمل هذه التحديات ما يلي:

الخصوصية: نظرًا إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي التعاطفي على البيانات العاطفية الشخصية، يُعدّ تعزيز الخصوصية أمرًا مهمًا؛ إذ تجب حماية هذه المعلومات الحساسة من إساءة الاستخدام أو الوصول غير المصرح به. ويكون ذلك بفرض قوانين وبروتوكولات قوية لحماية البيانات الشخصية وتقديم إرشادات واضحة عن كيفية التعامل معها لضمان الحفاظ على خصوصية المستخدم.

دقة التفسير: تُعدّ الدقة التي يفسر بها الذكاء الاصطناعي التعاطفي المشاعر مجالًا آخر يثير القلق؛ إذ يمكن أن تؤدي الأخطاء في الفهم إلى استجابات مضللة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالات العاطفية للمستخدمين. لذلك يُعدّ التحسين المستمر في أنظمة الذكاء الاصطناعي التعاطفي أمرًا مهمًا لتعزيز دقته في تفسير المشاعر.