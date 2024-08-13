مايكروسوفت تطلق تقنية تعرف الوجه Face Check

كشفت مايكروسوفت رسميًا أن تقنية تعرف الوجه Face Check لخدمات التعريف الرقمي Entra أصبحت الآن متاحًا عمومًا لجميع عملائها التجاريين لتقديم شهادة هوية آمنة من خلال الجمع بين الصورة الشخصية للهاتف وبطاقة الهوية المعتمدة.

وفي شهر فبراير، أعلنت الشركة أول مرة تقنية تعرف الوجه Face Check لخدمات التعريف الرقمي Entra لتوفير طبقة جديدة من الأمان للشركات والخدمات عبر الإنترنت.

وتُعد Face Check ميزة لتعرف الوجه تشبه في بعض النواحي ميزة Windows Hello لتسجيل الدخول إلى جهاز الحاسوب.

وتستخدم Face Check خدمات Azure AI لمطابقة صورة الشخص مع صورة معتمدة لنفسه عبر جواز السفر أو رخصة القيادة.

وفي تدوينة، قالت مايكروسوفت إن مجرمي الإنترنت يستخدمون عمليات تسجيل دخول غير آمنة في 65 في المئة من الهجمات.

ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، تقول مايكروسوفت إن أنظمة التعريف الرقمية العادية قد تُخترق من هؤلاء الممثلين السيئين.

وقالت عملاقة البرمجيات: “يمكن للمنتحلين تجاوز طرق التحقق الشائعة بسهولة، مثل عد الدراجات في اختبار CAPTCHA، أو السؤال عن الشارع الذي نشأت فيه. مع تزايد عمليات الاحتيال للشركات والمستهلكين، وتزايد تعقيد أساليب انتحال الشخصية، أصبح التحقق من الهوية هامًا”.

وتساعد تقنية Face Check في حل هذه المشكلات من خلال مقارنة الصورة الشخصية للمستخدم عبر هاتفه مع صورة معتمدة للشخص نفسه من مصدر مؤكد، مثل صورة جواز السفر.

وقالت مايكروسوفت: “من خلال تبادل نتائج المطابقة فقط وليس أي بيانات هوية حساسة، تعمل Face Check على تعزيز عملية التحقق من هوية المؤسسة مع حماية خصوصية المستخدم. تستطيع التقنية اكتشاف تقنيات الانتحال المختلفة ورفضها، ويشمل ذلك التزييف العميق، لحماية هويات المستخدمين”.

ويمكن للشركات والمؤسسات معرفة معلومات إضافية عن Face Check من خلال صفحة الأسئلة الشائعة المتضمنة أيضًا معلومات إضافية عن معرف Entra المعتمد، وهو الهوية التجارية الشاملة للشركة وخدمة الاعتماد.

ويمكن للشركات التسجيل لاستخدام معرف Entra المعتمد مع Face Check بصفته خدمة مستقلة منفصلة تكلف مقدار ربع دولار لكل عملية تحقق.

كما يمكن للعملاء أيضًا الوصول إلى التقنية بصفتها ميزة مع Entra Suite من مايكروسوفت. وتوجد نسخة تجريبية مجانية من Entra Suite يمكن للشركات الاشتراك فيها لتجربتها تتضمن 8 عمليات تحقق من الوجه شهريًا.