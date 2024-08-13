مايكروسوفت تجمد حسابات ون درايف غير المرخصة

أعلنت مايكروسوفت بعض التغييرات المهمة في سياسات التخزين لحسابات ون درايف OneDrive غير المرخصة وغير المُدارة داخل الشركات.

وتبدأ الشركة بأرشفة حسابات ون درايف غير المرخصة بحلول شهر يناير 2025. وتنطبق هذه السياسة على الحسابات التي ظلت غير مرخصة لأكثر من 90 يومًا.

ولن تستطيع الوصول إلى حسابات ون درايف غير المرخصة بمجرد أرشفتها. وتقصد مايكروسوفت بعبارة “غير المرخصة” الحسابات غير النشطة أو الحسابات المنتهية الصلاحية أو الحسابات غير المرتبطة باشتراك مايكروسوفت أو Office 365 داخل المؤسسة.

ووفقًا لشركة مايكروسوفت، قد توجد حسابات غير مرخصة لعدة أسباب، مثل الاحتفاظ بهذه الحسابات لأنها تندرج ضمن سياسة الاحتفاظ التي تمنع حذفها.

وفي بعض الحالات، قد لا يكون لدى المستخدم ترخيص ون درايف صالح، كما هو الحال عند إزالة الترخيص.

وتحذر مايكروسوفت من أن الحسابات غير المرخصة قد تخلق مخاطر كبيرة تتعلق بالأمان والامتثال في بيئات المؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب هذه الحسابات ارتباكًا وتؤدي إلى تكرار الملف.

وبعد حدوث الأرشفة، يفقد مستخدمو ون درايف إمكانية الوصول إلى الحسابات غير المرخصة.

وتطالب مايكروسوفت المسؤولين بتمكين فوترة الحساب غير المرخص في مركز إدارة Microsoft 365 من أجل استرداد هذه الملفات الموجودة ضمن الأرشيف.

وتطبق مايكروسوفت هذه السياسة على جميع حسابات ون درايف غير المرخصة داخل المؤسسة.

وأوضحت الشركة في مركز إدارة Microsoft 365 أنه: “توجد رسوم شهرية مقابل كل جيجابايت من أجل تخزين الحسابات غير المرخصة في أرشيف Microsoft 365، إلى جانب رسوم مقابل كل جيجابايت من أجل إعادة تنشيط الحسابات المخزنة في أرشيف Microsoft 365”.

وتستغرق إعادة تنشيط الحساب ما يصل إلى 24 ساعة، وتوفر إمكانية الوصول إلى الحساب لمدة قدرها 30 يومًا، ومن ثم يعود الحساب إلى حالة الأرشفة.

وتنصح مايكروسوفت مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالانتقال إلى مركز إدارة SharePoint لعرض قائمة بحسابات ون درايف غير المرخصة.

وتعرض هذه الصفحة عدد الحسابات غير المرخصة وأسباب عدم ترخيصها، وهي متاحة لجميع العملاء التجاريين على مستوى العالم بحلول تاريخ 16 أغسطس 2024.

كما تنصح مايكروسوفت المؤسسات بإعداد فوترة الأرشيف للحسابات غير المرخصة بالإضافة إلى حذف أي حسابات لا ترغب في الاحتفاظ بها.