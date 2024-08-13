كيف تحمي نفسك من الاختراق أثناء استخدام شبكة الواي فاي في الطائرة؟

تشهد شبكات الواي فاي العامة، وخاصة في المطارات والطائرات زيادة في الهجمات السيبرانية، وقد كشفت قضية جديدة في أستراليا عن ارتفاع مستوى التهديدات السيبرانية المرتبطة بتلك الشبكات، إذ أُلقي القبض على أحد المسافرين لإنشائه شبكة واي فاي مزيفة في المطار وعلى متن الطائرة.

لقد أصبحت شبكات الواي فاي على متن الطائرات مطلبًا أساسيًا للعديد من المسافرين، حيث تتيح لهم الاستمتاع بمجموعة واسعة من خدمات الترفيه والتواصل مباشرة عبر أجهزتهم الشخصية، بدلًا من الاعتماد على شاشات المقاعد التقليدية. فمع هذه الخدمة، يمكن للمسافرين مشاهدة الأفلام، والاستماع إلى الموسيقا المفضلة، وتصفح الإنترنت، وغير ذلك من الأنشطة الترفيهية الأخرى.

ويمكن أن يتصل الركاب غير الحذرين بنقطة اتصال واي فاي خبيثة بسبب قوة إشارتها، ومن هناك يُعاد توجيههم إلى صفحة مصادقة مزيفة. وقد تطلب هذه الصفحة بعض البيانات مثل: البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو بيانات تسجيل الدخول لحسابات التواصل الاجتماعي بحجة تسجيل الدخول لخدمات شركة الطيران عبر الإنترنت. كما يمكن للمجرمين السيبرانيين استخدام هذه البيانات لسرقة الحسابات والوصول للمعلومات الشخصية.

وتعلقيًا على ذلك، قال ماهر يموت، الباحث الأمني الرئيسي في شركة كاسبرسكي: “يكمن خبث هذا النوع من الهجمات في الخيارات المحدودة للضحايا، فهم عالقون على متن طائرة وأجهزتهم متصلة بما يعتقدون أنه شبكة واي فاي مشروعة، وليس لديهم سوى خيارين؛ إما تقديم المعلومات المطلوبة، أو التخلي عن جميع وسائل الترفيه على متن الطائرة. لذلك تُعدّ فرص نجاح هذه الهجمات عالية للغاية، ومن ثم يجب على المسافرين توخي الحذر كي لا تُسرق بياناتهم الشخصية”.

نصائح كاسبرسكي لحماية بياناتك:

سنجد أن النصيحة المعتادة في حالات شبكات الواي فاي العامة دائمًا، هي تجنب هذه الشبكات العامة واستخدام الشبكات الخلوية كلما كان ذلك ممكنًا، أو حماية الخصوصية باستخدام حل شبكة خاصة افتراضية (VPN) موثوق، مثل حل Kaspersky VPN Secure Connection، ولكن هذه الحلول لن تكون فعالة أثناء السفر بالطائرة، حيث لن تكون شبكات الجوال متاحة.

لذلك يقدم خبراء كاسبرسكي بعض النصائح والخطوات البسيطة التي تساعدك في تأمين بياناتك عند استخدام شبكة الواي فاي في الطائرة:

لا تتصل بشبكة واي فاي على متن الطائرة بدافع الفضول لمعرفة ما هو معروض.

جهز نفسك سابقًا، احرص على تنزيل الأفلام والموسيقا التي تحتاج إليها في أجهزتك قبل السفر، حتى لا تعتمد على خيارات الترفيه الخاصة بشركة الطيران.

إذا كنت لا تزال بحاجة إلى شبكة الواي فاي، يجب عليك مراجعة التعليمات الموجودة في جيب مقعدك بعناية، فهي تتضمن الاسم الرسمي للشبكة اللاسلكية وخطوات الاتصال.

احذر من التناقضات، إذا بدا أي شيء متعلق بالاتصال غريبًا مقارنة بالتعليمات، أو إذا طُلب منك إدخال معلومات شخصية مفصلة مثل: البريد الإلكتروني، أو كلمات المرور، أو تفاصيل جواز السفر، أو معلومات الدفع، اقطع الاتصال فورًا ونبه أحد مضيفي الطيران. وتحقق منهم إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة فعلًا لاستخدام الشبكة، وأظهر لهم شاشة الجهاز ليتمكنوا من التحقق من شرعية وجهة الاتصال.

تجنب تنزيل أي شيء أثناء الرحلة، يجب ألا يتطلب الاتصال بشبكة الطائرة أبدًا تحميل التطبيقات، أو الملحقات، أو الشهادات. وفي حال طُلب منك تحميل أي شيء من هذا القبيل، اقطع الاتصال فورًا عن طريق تمكين وضع الطيران.

إذا كنت تتصل بشبكة الواي فاي لاستخدام الإنترنت على متن الطائرة، حاول تفعيل خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بمجرد إنشاء الاتصال. وفي حال تعذر تفعيل الشبكة الخاصة الافتراضية، قلل من نشاطك عبر الإنترنت ولا تحاول أبدًا تسجيل الدخول إلى الخدمات الحساسة مثل: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو مواقع الويب الحكومية، أو البريد الإلكتروني.

حاول تقليل عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي على متن الطائرة قدر الإمكان، ويُفضل ألا يزيد عددها على جهاز واحد.