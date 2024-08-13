كيفية تحقيق أقصى استفادة من هاتف Galaxy Z Flip6 الجديد

يقدم أحدث هاتف قابل للطي من سامسونج Galaxy Z Flip6 تجربة استخدام فريدة تميزه في سوق الهواتف القابلة للطي وذلك بفضل التحسينات المتعددة التي أجرتها سامسونج على هذا الهاتف مقارنة بالطراز السابق؛ فقد حسنت ذاكرة الوصول العشوائي، وزادت سعة البطارية، واختارت معالجًا قويًا وحديثًا وهو Snapdragon 8 Gen 3؛ مما يجعل هاتف Galaxy Z Flip6 قادرًا على أداء المهام المتعددة بسرعة وسلاسة عالية.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف Z Flip6 ستساعدك الطرق التالية في تحقيق أقصى استفادة منه:

1- جرّب أداة المترجم:

أداة المترجم (Interpreter) هي واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي قدمتها سامسونج لمجموعة من هواتفها الرائدة التي أطلقتها هذا العام، ويمكن لهذه الأداة ترجمة المحادثة إلى لغتك المفضلة لحظيًا وهي مفيدة في أوقات السفر فهي تساعدك في التواصل مع الآخرين بسهولة دون الحاجة إلى معرفة كيفية التحدث بلغتهم.

عند استخدام هذه الأداة في هاتف Galaxy Z Flip6 يمكنك تفعيل وضع Flex Mode، مما يُسهّل للشخص الآخر قراءة النص المترجم؛ إذ يظهر النص على الشاشة المقابلة له.

2-استخدم Sketch to Image للرسم على الصور:

إذا كنت من محبي الرسم وترغب في إضفاء لمسة فنية خاصة على صورك المخزنة في الهاتف فيمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيق المعرض Sketch to Image التي تحول رسوماتك البسيطة إلى صور احترافية، ولتجربة هذه الأداة اتبع الخطوات التالية:

افتح أي صورة في تطبيق المعرض. انتقل إلى قائمة التحرير، ثم انقر فوق أيقونة Galaxy AI في الزاوية اليسرى السفلية. ارسم أي شيء تريد إضافته إلى الصورة. انقر فوق زر (إنشاء) Generate. شاهد الصور النهائية، ثم انقر فوق (حفظ النسخة) Save copy بعد اختيار الصورة التي تعجبك.

3- خصص الشاشة الخارجية:

تساعد الشاشة الخارجية التي تأتي بمقاس قدره 3.4 بوصات في تعزيز تجربة استخدام Galaxy Z Flip6 بعدة طرق مختلفة ويمكن تحقيق أقصى استفادة منها من خلال وضع الأدوات والتطبيقات المفضلة لديك عليها. على سبيل المثال: يمكنك إضافة أداة التقويم لإلقاء نظرة على اجتماعاتك القادمة، واستخدام أداة جهات الاتصال للاتصال بشخص ما بنقرة واحدة.

ولإضافة أداة إلى الشاشة الخارجية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم انقر فوق (الشاشة الخارجية) Cover screen. انقر فوق (الأدوات) Widgets، ثم أضف الأدوات المفضلة لديك. أعد ترتيبها بالطريقة المناسبة لك.

من ناحية أخرى، يمكنك الوصول بسرعة إلى تطبيقاتك المفضلة وتشغيلها من الشاشة الخارجية لهاتف Galaxy Z Flip6 ولكن لا يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات. ولاختيار التطبيقات التي ترغب في استخدامها في الشاشة الخارجية انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (المزايا المتقدمة) Advanced features، ثم Labs، ثم (التطبيقات المسموح بها على الشاشة الخارجية) Apps allowed on cover screen وحدد التطبيقات التي تود تشغيلها في الشاشة الخارجية.

4- استخدم الشاشة الخارجية لمعاينة الصور الشخصية:

مع أن هاتف Galaxy Z Flip6 يأتي مع كاميرا أمامية يمكنك استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور شخصية ومعاينتها في الشاشة الخارجية قبل التقاطها، وهذه المزية حصرية لسلسلة Galaxy Z Flip وتُعد من أبرز مزايا الشاشة الخارجية.

ولتجربة هذه المزية، افتح تطبيق الكاميرا، ثم اضغط على أيقونة المربع الصغير في الزاوية اليمنى العلوية لتنشيط معاينة الصور في الشاشة الخارجية.

5- ابحث عبر الإنترنت باستخدام مزية Circle to Search:

تُعدّ مزية Circle to Search واحدة من مزايا Galaxy AI، وهي مخصصة للبحث وتساعدك في البحث عن أي شيء يظهر على الشاشة بسهولة، إذ يمكنك رسم دائرة حول أي عنصر ظاهر على الشاشة والبحث عنه باستخدام بحث جوجل.

لتجربة هذه المزية اضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسية لتنشيط مزية Circle to Search، ثم ارسم دائرة حول أي عنصر ظاهر على الشاشة، وستظهر بعد ذلك نتائج البحث في الجهة السفلية من الشاشة.

6- خصص الزر الجانبي:

يمكن تخصيص الزر الجانبي لهاتف Galaxy Z Flip6 لفتح أي تطبيق أو تشغيل المساعد الصوتي Bixby أو القيام بإجراءات أخرى، ولتخصيص الزر الجانبي، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر المزايا المتقدمة. انقر فوق (الزر الجانبي) Side button. حدد الإجراء الذي تود القيام به عند الضغط مرتين على الزر الجانبي، والإجراء الخاص بالضغط مطولًا عليه.