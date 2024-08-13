شاومي تطلق سوار اللياقة الذكية Smart Band 9 عالميًا

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سوارها الذكي Smart Band 9 في الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المنتظر طرح السوار الذكي الجديد للبيع في الأسواق الأوروبية نهاية الأسبوع الجاري بسعر قدره 40 يورو بعد أن أتاحت الشركة السوار في السوق الصينية في وقتٍ سابق.

وبدأت بعض المتاجر في الدول العربية بطرح السوار للبيع بسعر يعادل 40 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفر السوار على نطاق أوسع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويتوفر السوار بتصميم مشابه للإصدارات السابقة مع إطار معدني وسبعة أساور جديدة بأشكال ومواد مختلفة، ويتوفر بأربعة ألوان، هي الوردي والأسود والأبيض والأزرق، ولا يُعرف حتى الآن إذا كانت شاومي ستوفر الإصدار الداعم لتقنية الاتصال القريب المدى NFC أو النسخة الخاصة المصنوعة من السيراميك خارج الصين.

ويأتي السوار بشاشة من نوع أمولد قياسها 1.62 إنش، تمامًا مثل الطراز السابق، ولكن مع زيادة في السطوع لتصل إلى 1200 شمعة، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ودعم لأكثر من 200 واجهة مختلفة يمكن التبديل بينها، ويدعم السوار قياس مستويات الأكسجين ومعدل ضربات القلب والضغط الجوي والتوتر العصبي والنوم والنشاط البدني على مدار اليوم.

ويتمتع السوار بميزة مقاومة الماء بمعيار 5ATM حتى 50 مترًا، ويحتوي على بطارية تدوم حتى 21 يومًا من الاستخدام، ويمكن شحنها خلال ساعة واحدة.

ويُعد سوار شاومي منافسًا لعدة منتجات مشابهة متاحة في الأسواق، مثل سوار هواوي Huawei Band 9، وسوار سامسونج Galaxy Fit3 وسوار هونر Honor Band 9.