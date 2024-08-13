جوجل تلغي تنشيط حسابات AdSense الروسية

أبلغت جوجل مستخدمي يوتيوب والمدونين والناشرين الروس بأنها ألغت تنشيط حسابات Adsense ولم يعد من الممكن استخدامها للإعلان، وقالت الشركة إنها لن تكون قادرة على سداد المدفوعات لمستخدمي خدمتها الإعلانية في البلاد.

وتسمح المنصة الإعلانية AdSense لأصحاب مواقع الويب والمدونين ومنشئي المحتوى عبر يوتيوب بتحقيق الدخل من محتواهم من خلال عرض الإعلانات المستهدفة.

وأرسلت جوجل رسائل بريد إلكتروني لإعلام مستخدمي AdSense الموجودين في روسيا بأنها ستدفع أرباح شهر يوليو في المدة الواقعة ما بين 21 من أغسطس و 26 من أغسطس، بشرط عدم تعليق استلام الدفع عبر الحساب واستيفاء حدود الدفع.

ومن ذلك التاريخ فصاعدًا، لن يكون تحقيق الدخل من خلال هذه الحسابات ممكنًا، مع محاولة دفع أي رصيد متبقٍ في الحسابات إلى أصحاب الحسابات في غضون مدة قدرها 60 يومًا.

ويضر هذا القرار المدونين وأصحاب مواقع الويب ومستخدمي يوتيوب الروس، نظرًا إلى شعبية منصة تحقيق الدخل من المحتوى AdSense في البلاد.

وتشير منصة مراقبة حركة المرور عبر الإنترنت SameWeb إلى أن روسيا تمثل ما يقرب من 5.7 في المئة من حركة مرور يوتيوب، وتحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، لذلك حقق المبدعون المحليون إيرادات كبيرة عبر المنصة.

ولا تُعد هذه الخطوة مفاجئة بالنظر إلى أن جوجل عطلت إعلاناتها عبر أراضي الاتحاد الروسي منذ شهر مارس 2022 بعد ضغوط من هيئة مراقبة الاتصالات الروسية بزعم نشر معلومات مضللة.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، حظرت يوتيوب القنوات الروسية التي تمولها الدولة لمنع المعلومات المضللة عبر منصة الفيديو.

وقالت جوجل: “في شهر مارس 2022، توقفنا عن عرض الإعلانات للمستخدمين في روسيا، بالإضافة إلى جميع الإعلانات عبر خدمات جوجل وشبكاتها على مستوى العالم، ويشمل ذلك يوتيوب، للمعلنين المقيمين في روسيا. نظرًا إلى التطورات في روسيا، لن نتمكن بعد الآن من سداد الدفعات إلى حسابات AdSense الموجودة في روسيا التي واصلت تحقيق الدخل من الزيارات خارج روسيا. نتيجة لذلك، نلغي تنشيط هذه الحسابات بحلول شهر أغسطس 2024”.