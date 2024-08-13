جوجل تكشف عن هاتفي Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL

كشفت جوجل رسميًا عن هاتفي Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL، اللذين يحملان مواصفات محسّنة مقارنة بالإصدار الأساسي Pixel 9.

ويأتي هاتف Pixel 9 Pro بشاشة قياسها 6.3 إنشات، في حين يأتي هاتف Pixel 9 Pro XL بشاشة أكبر قياسها 6.8 إنشات، وكلتا الشاشتين من نوع أولِد، وتعملان بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهما محميتان بزجاج غوريلا جلاس Victus 2.

ويعمل الإصداران بمعالج Tensor G4 الجديد من جوجل الذي يدعم نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano لتشغيل بعض مزايا الاصطناعي محليًا في الأجهزة نفسها، ويأتي الهاتفان بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية تتراوح بين 128 جيجابايت وتيرابايت، ويعمل الهاتفان بنظام التشغيل أندرويد 14، وتعد جوجل بطرح التحديثات للهاتفين لمدة قدرها 7 سنوات.

ويحتوي هاتف Pixel 9 Pro على بطارية سعتها 4700 ميلي أمبير، في حين يحتوي هاتف Pixel 9 Pro XL على بطارية سعتها 5060 ميلي أمبير، ويدعم الهاتفان الشحن السريع والشحن اللاسلكي، علمًا بأن الشاحن السلكي يُباع منفصلًا.

ويتضمن هاتفا Pixel 9 Pro و Pro XL مجموعة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة Gemini Live التي تتيح للمستخدمين إجراء محادثات سلسة مع المساعد الصوتي، وتطبيق جديد لتحرير الصور باسم Pixel Studio، وميزة “Satellite SOS” التي تتيح للمستخدمين الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية في المناطق التي تفتقر إلى التغطية الخلوية واتصال واي فاي، وستتوفر هذه الخدمة مجانًا لمدة قدرها عامان.

ويضم الهاتفان كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 42 ميجابكسل بزاوية التقاط واسعة، ونقدّم جوجل مجموعة واسعة من المزايا المتطوّرة لالتقاط الصور وتحريرها.

وتطرح جوجل هاتف Pixel 9 Pro بسعر يبدأ من 1000 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر هاتف Pixel 9 Pro XL من 1100 دولار أمريكي، وهما متوفران بأربعة ألوان مختلفة، هي الوردي والأخضر والأبيض والأسود.

وتوفر جوجل مع الهاتفين اشتراكًا مجانيًا في مزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة Gemini Advanced مع سعة تخزين سحابية حجمها 2 تيرابايت لمدة عام كامل من تاريخ الشراء.