جوجل تكشف عن هاتفها القابل للطي Pixel 9 Pro Fold

أعلنت جوجل رسميًا هاتفها الجديد القابل للطي Pixel 9 Pro Fold بعد عامٍ واحد من إطلاق أول هاتف قابل للطي لها، وقد حرصت الشركة على تحسين كافة جوانب ذلك الإصدار الجديد استنادًا إلى ردود فعل عملائها.

ويأتي هاتف Pixel 9 Pro Fold بشاشة خارجية مُحسنة، إذ زاد قياسها إلى 6.3 إنشات، أي أنها بقياس الشاشة نفسه في هاتف Pixel 9 الجديد، وأعادت جوجل تصميم الشاشة الداخلية لتصبح أقرب إلى الشكل المربع مثل باقي الهواتف المنافسة الأخرى في تلك الفئة.

وتأتي الشاشة الداخلية الجديدة بقياس قدره 8 إنشات، بدرجة سطوع مرتفعة تصل إلى 2700 شمعة مثل الشاشة الخارجية.

وحسّنت جوجل تصميم الهاتف، إذ بات يحمل تصميمًا جديدًا بإطار من الألمنيوم، كما بات الهاتف يفتح بشكل مسطح تمامًا خاصةً في موضع الطي، وقلّ وزن الهاتف بنحو 10% إلى 257 جرامًا.

وبات هاتف Pixel 9 Pro Fold أنحف هاتف قابل للطي في الولايات المتحدة، بسُمك يبلغ 10.5 ملم فقط عند طيه، وهو أنحف بنسبة قدرها 13% من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6.

ومن ناحية المواصفات الداخلية، يحمل هاتف Pixel 9 Pro Fold المواصفات نفسها الموجودة في هاتفي Pixel 9 Pro، إذ يحتوي على معالج Tensor G4 من جوجل، وذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وبطارية سعتها 4650 ميلي أمبير، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع تحديثات مستقبلية تدوم حتى 7 سنوات.

ويأتي هاتف جوجل القابل للطي بتحسينات أخرى في نظام التصوير، مع كاميرا رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5 مرات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرتين أماميتين بدقة قدرها 10 ميجابكسل واحدة في الشاشة الخارجية وأخرى في الشاشة الداخلية، لتلائم طريقة استخدام الهاتف عند فتحه أو طيه.

ويدعم الهاتف مجموعة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل المساعد الصوتي الجديد بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور المتقدمة، وميزة “Satellite SOS” التي تتيح للمستخدمين الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية في المناطق النائية، واشتراك مجاني يدوم حتى عام كامل في Gemini Advanced.

وستطرح جوجل هاتف Pixel 9 Pro Fold في الأسواق بسعر يبدأ من 1800 دولار أمريكي، وسيكون متاحًا بلونين، هما الأبيض والأسود.