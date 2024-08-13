جوجل تكشف عن ساعة Pixel Watch 3 الجديدة

كشفت جوجل عن ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 3 الجديدة التي تأتي بتحسينات ملحوظة في عمر البطارية والشاشة والمزايا الصحية.

وتعتمد الساعة في عملها على شريحتين، مما يسمح لها بتقديم عمر بطارية طويل. وتستخدم الساعة معالج Snapdragon W5 من كوالكوم، بالإضافة إلى المعالج المساعد Cortex-M33 المسؤول عن بعض المهام لتقليل الاعتماد على المعالج الرئيسي وإطالة عمر البطارية.

وتتميز الساعة بشاشة أمولد أكبر وأكثر سطوعًا، إذ تصل درجة سطوعها القصوى إلى 2000 شمعة، مع قدرة على تقليل السطوع إلى شمعة واحدة في وضع الشاشة الدائمة لتقليل استهلاك الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة تغيير معدل التحديث في الشاشة حتى 60 هرتزًا، مما يُسهم أيضًا في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة. وتتوفر الساعة بقياسين للشاشة، هما 41 ملم و 45 ملم.

ووفقًا لجوجل، فإن الساعة قادرة على العمل لمدة قدرها 24 ساعة مع تشغيل ميزة الشاشة الدائمة، وهو عمر البطارية نفسه الموجود في الجيل السابق. ومع ذلك، تعتقد الشركة أن الساعة الجديدة ستقدم أداءً أفضل في الاستخدام اليومي بفضل التحسينات التي أُدخلت عليها، كما زادت سرعة الشحن بنسبة قدرها 20%.

وتشمل المزايا الجديدة في الساعة وضع النوم التلقائي، وتتبع معدل ضربات القلب بنحو أكثر دقة في أثناء الجري، وخاصية اكتشاف فقدان النبض، التي تستخدم حساسات الساعة لرصد حالات فقدان النبض المحتملة مثل السكتة القلبية أو الصدمة القلبية أو التسمم.

وتجدر الإشارة إلى أن خاصية اكتشاف فقدان النبض ليست موثوقة في كافة الحالات، ولا ينبغي الاعتماد عليها كوسيلة للتشخيص أو العلاج. وفي حال فقدان النبض، سترسل الساعة إشارة تأكيد للمستخدم، وإذا لم يرد، فإنها ستتصل بخدمات الطوارئ تلقائيًا.

وتضم الساعة أيضًا مزايا أخرى للسلامة الشخصية مثل اكتشاف السقوط والكشف عن حوادث السيارات، بالإضافة إلى تتبع النشاط البدني وقياس درجة حرارة الجلد وقياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس معدل ضربات القلب وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن ساعة Pixel Watch 3 هي أول ساعة ذكية تعمل بنظام أندرويد تقدم تقنية الاتصال الفائق العرض UWB، لتسهيل إلغاء قفل الهاتف أو العثور على الساعة عند فقدانها باستخدام خدمة Find My Device من جوجل، بالإضافة إلى إمكانية فتح السيارة عبرها إذا كانت تدعم تلك الميزة.

وستطرح جوجل ساعة Pixel Watch 3 بسعر يبدأ من 350 دولارًا أمريكيًا للإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 41 ملم مع دعم اتصال البلوتوث والواي فاي، ويتوفر إصدار داعم لشبكات الجيل الرابع الخلوية كخيار اتصال إضافي بزيادة سعرية قدرها 100 دولار أمريكي.