جوجل تعلن هاتفها الجديد Pixel 9

أعلنت شركة جوجل هاتفها الذكي الجديد Pixel 9، الذي يُعد الإصدار الأساسي ضمن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، ويتميز الهاتف الجديد بأداء قوي مدعوم بباقة متطورة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هاتف Pixel 9 مع مزايا جديدة في الكاميرا مع اشتراك في خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من جوجل Gemini Advanced.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.3 إنشات من نوع أولد بدقة قدرها 1080 × 2424 بكسلًا، وهي محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2 من الأمام والخلف.

ويحمل الهاتف معالج Tensor G4 الجديد مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14، وتعد جوجل بطرح تحديثات النظام للجهاز لمدة قدرها 7 سنوات.

ويحمل هاتف جوجل Pixel 9 بطارية سعتها 4700 ميلي أمبير مع دعم للشحن السريع حتى 55% في غضون 30 دقيقة فقط، وذلك باستخدام شاحن بقوة قدرها 45 واطًا تبيعه جوجل بنحو منفصل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا تقنية Super Res zoom التي تتيح تكبيرًا بصريًا يصل إلى 8 مرات، في حين توفر الكاميرا الواسعة المجال وضعًا محسّنًا للتصوير من قرب.

ويضم هاتف Pixel 9 ميزة Night Sight للتصوير الليلي، وميزة Best Take لاختيار أفضل صورة مُلتقطة، وهي مزايا معروفة لمستخدمي أجهزة بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم جوجل ميزة جديدة تُدعى “أضفني Add Me” تتيح للمستخدمين دمج صور مختلفة لتضمين أنفسهم في الصور الجماعية إذا لم يكونوا موجودين فيها، مع جعل الصورة تبدو طبيعية، كما يوفر الهاتف محرر الصور السحري Magic Editor ومجموعة من المزايا الأخرى المدمجة في النظام.

وتوفر جوجل أيضًا ميزة Satellite SOS الجديدة التي توفر للمستخدمين إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية في حال عدم توفر تغطية خلوية أو اتصال واي فاي في منطقة معينة، وستكون متاحة مجانًا لمدة عامين للمستخدمين في الولايات المتحدة.

ويُعد هاتف جوجل Pixel 9 الإصدار الأرخص في سلسلة هواتف بكسل الجديدة، إذ يبدأ سعره من 800 دولارٍ أمريكي للسعة البالغ قدرها 128 جيجابايت، و 900 دولارٍ أمريكي للسعة البالغ قدرها 256 جيجابايت، وسيكون الهاتف متاحًا في الولايات المتحدة وكندا ومعظم الأسواق الأوروبية والآسيوية بأربعة ألوان، هي الوردي والأبيض والأخضر والأسود.