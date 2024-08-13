جوجل تتيح إخفاء زر Gemini ضمن تطبيق الرسائل

تتيح لك جوجل الآن إيقاف تشغيل زر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini ضمن تطبيقها للرسائل لنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد طرحه في نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت عملاقة البحث خططها لإدماج روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في تطبيق الرسائل في شهر فبراير 2024.

وفي البداية، اقتصرت عملية الإدماج على بلدان معينة، مع أن جوجل بدأت بطرح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل تطبيقها للرسائل في شهر مايو 2024 مع خفض متطلبات الجهاز للوصول على نطاق واسع.

كما طرحت جوجل زر إجراء عائم مخصص لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في تطبيقها للرسائل من أجل تسريع الوصول.

وفي حال وجدت زر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini المخصص مزعجًا، فإن جوجل تمنحك الآن طريقة بسيطة لإيقاف تشغيله.

ومع الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق رسائل جوجل، أضافت الشركة خيارًا لإظهار زر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في قائمة الإعدادات.

ويمكنك إيقاف تشغيل زر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini العائم الموجود في الجهة العلوية لزر الإنشاء.

ويتوفر هذا الخيار عبر جميع هواتف أندرويد المتضمنة أحدث إصدار تجريبي من تطبيق رسائل جوجل عبر حسابات مختلفة، مما يشير إلى أن هذا ليس طرحًا من جانب الخادم.

ويجب أن تحصل على خيار تعطيل زر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini بعد تثبيت أحدث إصدار تجريبي من تطبيق رسائل جوجل عبر هاتفك.

ويبدو تكامل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في تطبيق رسائل جوجل غير مكتمل، إذ لا يستطيع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الوصول إلى الرسائل.

وبدلًا من ذلك، يمكنك استخدامه لطرح الأسئلة أو إدخال المطالبات للحصول على إجابات. ولا يختلف الأمر عن الوصول إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini عبر تطبيق جوجل، والفرق الوحيد هو أن استجابات روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini موجزة لتناسب محادثات RCS.