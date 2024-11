تويتش تطرح قصص الفيديو لتحدي إنستاجرام

تقدم تويتش الآن قصص الفيديو، وذلك بعد إطلاقها في العام الماضي للقصص المصورة والنصية.

ويمكن لمقدمي البث الآن تصوير مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية في تطبيق المنصة للهاتف المحمول أو تحميل مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا.

وترى تويتش أن الميزة الجديدة هي وسيلة تتيح للقائمين بالبث المباشر اصطحاب المشاهدين معهم أثناء تنقلهم.

وعادةً ما ينشر القائمون على البث المحتوى القصير من وراء الكواليس في أماكن، مثل إنستاجرام وتيك توك، وتريد تويتش الآن منهم نشر المحتوى القصير عبر منصتها أيضًا.

واستطاعت سناب شات تعميم تنسيق القصة منذ أكثر من عقد من الزمن. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت كل منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الشائعة في السوق تقريبًا هذه الميزة، ويشمل ذلك واتساب وإنستاجرام وتيك توك وفيسبوك وتيليجرام.

وبالإضافة إلى مساعدة مقدمي البث المباشر عبر تويتش في الوصول إلى الجماهير أثناء التنقل، ترى الشركة أيضًا أن تعاملها مع قصص الفيديو هو وسيلة للقائمين بالبث المباشر للتواصل مع مشاهديهم.

ويمكن لمقدمي البث طرح أسئلة عبر الفيديو وتشجيع المشاهدين على إجراء استطلاع رأي، أو يمكن للقائمين بالبث المباشر إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لتشجيع المشتركين الجدد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للقائمين بالبث المباشر استخدام قصص الفيديو لتبادل المقاطع وأبرز أحداث البث المباشر. ويمكنهم استخدام قصص الفيديو للترويج للبث القادم أو إعلام المستخدمين بتغييرات الجدول الزمني أيضًا.

وتأمل تويتش ألا يضطر القائمون على البث إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل إنستاجرام، للتفاعل مع المشاهدين وإبقائهم على اطلاع دائم على أحداث البث وحياتهم اليومية.

وأطلقت تويتش القصص النصية والمصورة حصريًا عبر الهاتف المحمول، مع أنها تتيح الآن الوصول إلى جميع القصص عبر الويب أيضًا.

وتقول الشركة إنها قررت إتاحة الوصول إلى القصص عبر الويب؛ لأن هذا هو المكان الذي يقضي فيه المشاهدون معظم وقتهم عبر تويتش.

📣 Video stories are here for affiliates & partners!

💻 We’re also bringing stories viewing to web – viewers can now watch your stories on the left nav, following page, & channel page on web pic.twitter.com/J6FKfLrLM5

— Twitch (@Twitch) August 12, 2024