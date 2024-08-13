تطبيق “محفظة جوجل” يحوّل المستندات إلى بطاقات رقمية بالذكاء الاصطناعي

بدأت جوجل إطلاق ميزة جديدة في تطبيق المحفظة “Google Wallet” تتيح للمستخدمين إنشاء بطاقة رقمية من أي مستند؛ إذ يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لاستخلاص المعلومات الأساسية من صورة المستند وتحويله إلى بطاقة رقمية تُستخدم عند الحاجة إليها.

وتتوفر هذه الميزة الآن لكافة المستخدمين في الولايات المتحدة، ولا يُعرف إذا كانت الشركة ستتيحها لباقي المستخدمين حول العالم.

وكانت جوجل قد أعلنت تلك الميزة أول مرة خلال مؤتمر المطورين “Google I/O 2024” في مايو الماضي، وهي الآن تتيحها على نطاق واسع للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.

وفي السابق، كان يمكن فقط تخزين البطاقات التي تحتوي على رمز QR أو باركود داخل التطبيق، لكن الميزة الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد نوع البطاقة آليًا، وتتعرّف التفاصيل الأساسية فيها مع إمكانية عرض الصورة الأصلية أسفلها، كما يتعرّف الذكاء الاصطناعي المعلومات الحساسة، مثل تفاصيل التأمين الصحي أو بطاقات الهوية الحكومية، ويصنفها على أنها خاصة، مع تطبيق تدابير أمنية إضافية بنحو افتراضي.

وتعزز تلك الميزة فائدة تطبيق “محفظة جوجل”، إذ تمنح المستخدمين القدرة على ترك بعض البطاقات في المنزل، مثل بطاقة تأمين السيارة أو بطاقة النادي الرياضي، كما تضمن وجود نسخة رقمية عند ضياع البطاقات أو المستندات الأصلية.

ومع ذلك، ينبغي التحقق من قبول الجهات المختلفة النسخَ الرقمية من البطاقات والمستندات.

ولإضافة بطاقة إلى تطبيق “محفظة جوجل”، يضغط المستخدم على خيار “إضافة إلى Wallet”، حيث يجد خيارًا جديدًا باسم “كل شيء آخر Everything Else”، وعند الضغط عليه سيتعين عليه التقاط صورة للبطاقة، ثم اتباع باقي التعليمات لإنشاء نسخة رقمية منها.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق محفظة جوجل (Google Wallet) هو تطبيق رقمي يتيح للمستخدمين تخزين معلومات الدفع والمستندات الشخصية والبطاقات الرقمية وإدارتها في الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد، كما يتيح التطبيق إجراء عمليات الدفع بأمان وإرسال الأموال واستقبالها.