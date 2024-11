الانتخابات الأمريكية 2024 تشهد فوضى سيبرانية

أعلنت حملة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية لعام 2024، تعرضها للاختراق، واتهمت مصادر أجنبية بتسريب اتصالات داخلية وملف عن (جي دي فانس)، نائب ترامب، وقد أشار فريق ترامب إلى وقوف إيران وراء عملية الاختراق.

وجاء هذا الإعلان، بعد أن كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية يوم السبت الماضي أنها تلقت عبر البريد الإلكتروني رسائل من حساب مجهول تحتوي على وثائق مسربة من حملة ترامب.

وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب: “لقد حصلت مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة على هذه الوثائق بشكل غير قانوني، بهدف التدخل في انتخابات 2024 ونشر الفوضى والتأثير في العملية الديمقراطية”.

و ذكرت صحيفة بوليتيكو أن رسائل البريد الإلكتروني التي أُرسلت إليها تحتوي على اتصالات من مسؤول كبير في حملة ترامب، وملف بحثي مكون من 271 صفحة أعدته الحملة عن نائب ترامب (جيه دي فانس)، وتضمن الملف أبرز نقاط الضعف المحتملة لدى فانس.

ومن هنا يمكن القول إن الفوضى السيبرانية التي تستهدف الانتخابات الأمريكية قد بدأت، ولكن ما أهمية ذلك، وكيف تتصاعد التهديدات السيبرانية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية 2024، وما مدى تأثيرها في ثقة الناخبين؟



يظهر شبح التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية مع كل دورة انتخابية، وذلك منذ حادثة اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملة هيلاري كلينتون في عام 2016، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات، ويزيد من حالة عدم الثقة بالعملية السياسية.

وقد زادت هذه المخاوف خلال الأيام الماضية مع انتشار أخبار الاختراقات التي تستهدف الانتخابات الأمريكية هذا العام، فبالإضافة إلى خبر اختراق حملة ترامب، أصدرت مايكروسوفت يوم الجمعة الماضي تقريرًا جديدًا يشير إلى أن قراصنة إيرانيين قد استهدفوا حملة مرشح رئاسي أمريكي – لم تذكر اسمه – في يونيو الماضي، وقد جاء وذلك بعد أسابيع من اختراق مجموعة إيرانية حساب مسؤول أمريكي على مستوى إحدى المقاطعات.

وأشار تقرير مايكروسوفت إلى أن مركز تحليل التهديدات قد شهد على مدى الأشهر القليلة الماضية زيادة في نشاط المجموعات الإيرانية التي تستهدف الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. إذ كثفت تلك المجموعات خلال الأسابيع الماضية نوعين من النشاط، وهما، الأول: وضع الأساس لحملات التأثير في الموضوعات الشائعة المتعلقة بالانتخابات والبدء بتنشيط هذه الحملات في محاولة واضحة لإثارة الجدل أو التأثير في الناخبين، وخاصة في الولايات المتأرجحة.

والثاني: يكمن في إطلاق عمليات تعدّها مايكروسوفت بأنها مصممة للحصول على معلومات استخباراتية حول الحملات السياسية والمساعدة في تمكينها من التأثير في الانتخابات في المستقبل.

ويأتي التقرير في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في الاستخبارات الأمريكية في الآونة الأخيرة، قالوا فيها إنهم رصدوا أن إيران تكثف استخدام حسابات سرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف استغلالها لمحاولة إثارة الخلافات السياسية في الولايات المتحدة.

وقالت مايكروسوفت إن مجموعة تديرها وحدة استخبارات الحرس الثوري الإيراني أرسلت رسالة بريد إلكتروني احتيالية من حساب البريد الإلكتروني المخترق – الخاص بالمسؤول الأمريكي في إحدى المقاطعات – إلى مسؤول كبير في حملة رئاسية، وقد كانت الرسالة مصممة لتبدو جديرة بالثقة من أجل دفع الهدف إلى النقر فوق رابط ضار.

وأضافت أن حساب المسؤول الأمريكي الذي يعمل على مستوى إحدى المقاطعات تعرض للاختراق في مايو الماضي ضمن عملية سيبرانية واسعة من عمليات (اختراق كلمات المرور)، التي يستخدم فيها المتسللون كلمات مرور شائعة أو مسربة بشكل جماعي على العديد من الحسابات حتى يتمكنوا من اختراق أحدها.

تشير التقارير وتصريحات المسؤولين الأمريكين إلى أن إيران تسير هذا العام على خطى روسيا، التي اتهمت باختراق الانتخابات الرئاسية في عام 2016، لتنضم بذلك إيران إلى الدول الكبرى التي تستهدف الانتخابات الأمريكية، وهي: روسيا والصين.

ونشر (كريس كريبس) Chris Krebs، المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي (CISA)، تغريدة يوم السبت الماضي، قال فيها: “استعدوا.. لقد جرى تأكيد اختراق حملة ترامب وتسريب وثائق حساسة، وتشير الاستجابة الأولية من الحملة إلى مصادر أجنبية، تزامنًا مع تنبيه مايكروسوفت وتنبيه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الأسبوع السابق. هناك من يستخدم الأساليب نفسها التي استخدمت في عام 2016، لذلك توقعوا استمرار المحاولات لإشعال الفتن في المجتمع والتأثير في الانتخابات”.

Buckle up. Confirmed hack & leak of Trump Campaign sensitive documents. Initial response by Campaign suggests foreign sources, coinciding with Microsoft’s alert from this past week and the @ODNIgov alert of the week before. Someone is running the 2016 playbook, expect continued… https://t.co/nQLpfZWfX5

— Chris Krebs (@C_C_Krebs) August 10, 2024