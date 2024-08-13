إنفينيكس تطلق أول جهاز لوحي لها

أطلقت شركة إنفينيكس جهازًا جديدًا يحمل اسم Infinix Xpad، وهو أول جهاز لوحي تطلقه الشركة في الأسواق، ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود الشركة لتوسيع محفظتها في سوق الأجهزة المحمولة.

ويتميز جهاز Infinix Xpad اللوحي بتصميم أنيق وهيكل معدني متين يمنحه مظهرًا فاخرًا ويعزز متانته، واختارت الشركة تقديم مظهر أكثر تميزًا بفضل الحافات الرفيعة حول الشاشة، مما يزيد جاذبيته ويزيد مساحة الشاشة في الجهة الأمامية. ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان، هي الأزرق والأسود والذهبي لتلبية مختلف الأذواق.

ويأتي جهاز Infinix Xpad بشاشة نوعها IPS LCD، وقياسها 11 إنشًا بدقة قدرها 1920×1200 بكسل، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، مما يضمن سلاسة في التمرير وتحسين تجربة مشاهدة المحتوى، كما تتمتع الشاشة بسطوع يصل إلى 440 شمعة.

وعلى صعيد الكاميرا، لا يركز الجهاز بنحو كبير على القدرات التصويرية، إذ يأتي مزودًا بكاميرا أمامية وخلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل تكفي للاستخدامات الأساسية مثل تصوير المستندات وإجراء مكالمات الفيديو.

وأما في جانب الأداء، فيعتمد الجهاز على معالج MediaTek Helio G99 الثماني النواة بتردد قدره 2.2 جيجاهرتز، مما يجعله قادرًا على تنفيذ المهام اليومية وتشغيل الألعاب الخفيفة بكفاءة، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

ويعمل جهاز Infinix Xpad ببطارية سعتها 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا، ويمكن شحن البطارية حتى 50% في غضون 40 دقيقة، كما يعمل الجهاز بواجهة XOS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد، مع عدد من المزايا الحصرية من إنفينيكس، ومنها المساعد الذكي Folax المدعوم بالمساعد الذكي ChatGPT. ويتيح هذا المساعد للمستخدمين إدارة المهام وتخطيط الرحلات واقتراح الأماكن السياحية، لتحسين تجربة الاستخدام.

ويبدأ سعر الجهاز من 150 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع طرحه في العديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.