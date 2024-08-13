أوبرا تطلق متصفحها المعاد تصميمه لنظام iOS

أطلقت أوبرا متصفح Opera One المعاد تصميمه لنظام التشغيل iOS بصفته إصدارًا مستقرًا بعد اختباره في المرحلة التجريبية لأسابيع.

ويحاكي تطبيق آيفون الجمالية البسيطة لمتصفح أجهزة الحواسيب من الشركة، ويخفي بذكاء العناصر غير الضرورية لجعل تجربة التصفح خالية من عوامل التشتيت.

ويحتوي المتصفح الجديد على شريط بحث في الجهة السفلية لتسهيل التصفح واقتراحات البحث السريع أثناء الكتابة وتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي Aria.

ويُعد شريط البحث المدرج بمنزلة الخيار الافتراضي، مع أنه يمكن للمستخدمين اختيار التبديل إلى نمط التنقل القياسي أو نمط زر الإجراء السريع.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين دائمًا التمرير إلى الجهة السفلية لإظهار شريط البحث، بطريقة تشابه الوصول إلى ميزة بحث Spotlight عبر نظام التشغيل iOS.

وعندما تكتب استعلامًا في محرك البحث، فإنه عادةً ما يوفر لك خيارات الإكمال التلقائي، ونتيجة لذلك توفر أوبرا أيضًا خيارات الإكمال التلقائي في مجموعات الشرائح الموجودة في الجهة السفلية لمربع البحث لتسريع عملية البحث.

وقالت الشركة إنها أجرت تغييرات طفيفة في التصميم على المتصفح أيضًا، إذ يخفي المتصفح الشريط السفلي والعلوي عندما تمرر عبر الصفحة لعرض وضع ملء الشاشة. وبالإضافة إلى ذلك، يتطابق لون شريط الحالة العلوي مع موضوع الموقع.

وتستبدل أوبرا خلاصة الأخبار القديمة بخلاصة دائرية جديدة تحتوي على أخبار مخصصة ونتائج مباشرة ونصائح تتعلق بالمنتج.

وأطلقت أوبرا مساعدها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي Aria في شهر مايو 2023 وجلبته إلى إصدار iOS في شهر أغسطس 2023.

ومع إصدار Opera One، يتمتع مساعد الذكاء الاصطناعي بالقدرة على الإدخال الصوتي وتوليد الصور. ويوفر المتصفح أيضًا أداة حظر الإعلانات المضمنة وخدمة VPN المجانية وخيارات تخصيص السمات.

وقالت شركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower إن المستخدمين ثبتوا متصفح أوبرا أكثر من 50 مليون مرة عبر نظام التشغيل iOS منذ عام 2020.

وتوقف نمو المتصفح سنويًا بمقدار 58 في المئة و 25 في المئة و 4 في المئة من ناحية التنزيلات لأعوام 2021 و 2022 و 2023 على التوالي.

ويُعد الاتحاد الأوروبي بمنزلة السوق الكبرى لمتصفح أوبرا، وبسبب التغييرات التنظيمية التي تجبر نظام التشغيل iOS على تقديم شاشة اختيار المتصفح للمستخدمين، شهد المتصفح زيادة في التنزيلات بمقدار 122 في المئة في الربع الثاني من عام 2024.