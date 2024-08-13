آبل تخطط لتوسيع نطاق ميزة “انظر في الأنحاء” في خرائطها

أفادت تسريبات جديدة بأن آبل تعمل على توسيع ميزة “انظر في الأنحاء Look Around” بنحو كبير في خدمة الخرائط التابعة لها، وذلك في إطار منافستها الشرسة مع خرائط جوجل التي تقدّم ميزة التجوّل الافتراضي “Street View” المشابهة.

وتتيح ميزة “انظر في الأنحاء” في خرائط آبل للمستخدمين استكشاف الشوارع والمناطق المختلفة من خلال صور بانورامية عالية الدقة، ولكنها متوفرة فقط في عدد محدود من الدول والمدن الرئيسية حول العالم.

وبحسب التسريبات الجديدة، فإن آبل تعمل على توسيع تغطية ميزة “انظر في الأنحاء” لتشمل الطرق السريعة الرئيسية والمدن الصغيرة والمناطق الريفية في الولايات المتحدة، كما تخطط الشركة لإطلاق الخدمة لأول مرة في عدد من الدول العربية، ومنها المغرب ومصر والأردن وسورية ولبنان، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الصين وروسيا البيضاء وتركيا وبلغاريا والمكسيك وسلوفاكيا.

وتُعد هذه الخطوة تحديًا قويًا لخدمة التجوّل الافتراضي من جوجل “Street View”، خاصةً في المناطق التي تفتقر فيها جوجل إلى تغطية جيدة أو تقدّم صورًا منخفضة الجودة.

وتعمل آبل أيضًا في الوقت الحالي على مزايا أخرى في تطبيق الخرائط مثل ميزة “ابحث هنا Search Here” للبحث عن الأماكن المُراد الذهاب إليها في نطاق جغرافي محدد، لعرض المطاعم والمقاهي على سبيل المثال في نطاق الوجهة المُرادة.

وأطلقت آبل أيضًا نسخة من خرائطها للويب؛ يمكن لكافة المستخدمين الوصول إليها عبر متصفحات الإنترنت المختلفة، ويُقال إنها تعمل أيضًا على تطبيق خاص لأجهزة أندرويد.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التوسع في تعزيز تجربة المستخدمين لتطبيق خرائط آبل، وجعله منافسًا أقوى لخدمة خرائط جوجل الواسعة الانتشار.