يوتيوب تستهدف الأطفال عبر فيديوهات غير ملائمة

تمتلك منصة بث الفيديو يوتيوب المملوكة لشركة جوجل أكثر من 2.49 مليار مستخدم نشط شهريًا، مع أكثر من 238 مليون مشاهد في الولايات المتحدة.

ومنذ العام الماضي، كان ما يقرب من 10 في المئة من قاعدة مستخدمي منصة البث المباشر عبارة عن قاصرين (وليس يوتيوب كيدز)، مما يسلط الضوء على أهمية معركتها تجاه الإعلانات غير الآمنة للتشغيل التي ابتليت بها المنصة منذ مدة طويلة.

ووجدت خدمة البث نفسها الآن في دائرة الضوء مرة أخرى لاستضافة محتوى رسوم متحركة يركز على الأطفال وغالبًا ما يعرض محتوى موحيًا جنسيًا.

وفي الآونة الأخيرة، اكتشف مستخدمو منصة ريديت ما يبدو أنها قنوات يوتيوب تركز على الأطفال وتنشر مقاطع فيديو تحتوي على صور مصغرة ذات مواضيع للبالغين وعناوين غير مناسبة.

وتبدو الشخصيات في مقاطع الفيديو المذكورة مشابهة لشخصيات من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة على الويب والتي تسمى The Amazing Digital Circus، مما يشير إلى أن القنوات مصممة لجذب جمهور الشباب عبر يوتيوب.

وتحتوي هذه القنوات على عناوين وصور مصغرة لمقاطع فيديو بذيئة موجودة عبر يوتيوب، ومن المحتمل التوصية بها للمستخدمين أيضًا.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاطع الفيديو هذه لم تصنف على أنها مناسبة للأطفال، مع أنها تفتقر أيضًا إلى القيود العمرية.

وبالنظر إلى أن مقاطع الفيديو ليست مقيدة بالعمر، فمن المحتمل أن يوصى بها للجميع، وخاصة الأطفال الصغار، بسبب عادات المشاهدة.

ومن بين مجموعة من القنوات التي تنشر مثل هذا المحتوى، تبدو قناة X Studio هي الأكثر نشاطًا مع ما يقرب من 50000 مشترك وأكثر من 11530470 مشاهدة تراكمية.

وتشير كمية كبيرة من الصور المصغرة لمقاطع الفيديو عبر القناة إلى العري، مع عناوين موحية جنسيًا دون استخدام كلمات صريحة، وخاصة عندما تقترن بالصور المصغرة الموحية.

ورفعت قناة X Studio أول فيديو منذ سبعة أشهر تقريبًا، وتشتمل جميع مقاطع فيديو القناة منذ ذلك الوقت على محتوى كارتوني ورسوم متحركة.

وبدأت القناة بنشر العناوين والصور المصغرة المزعجة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. ونجحت القناة في تكوين قاعدة جماهيرية شابة وذلك لنشر محتوى موحٍ جنسيًا بطريقة مفاجئة بعد بضعة أشهر.

ومن غير الواضح حاليًا إذا كانت يوتيوب ستفعل شيئًا حيال الموقف، أو إذا كان بإمكانها فعل شيء ما.

وتستغل القنوات، مثل X Studio، الشخصيات الشائعة، ولم تصنف محتواها بطريقة صريحة على أنه مناسب للأطفال، مما يجعلها في منطقة رمادية لمنصة البث.

وفي الوقت الحالي، يقع العبء على عاتق الآباء للتحقق من أنهم يراقبون نشاط أطفالهم عبر الإنترنت.