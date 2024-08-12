مايكروسوفت توقف تطبيق الرسم Paint 3D

أعلنت مايكروسوفت أنها ستتوقف عن دعم تطبيق الرسم Paint 3D في نظام ويندوز بدايةً من الرابع من نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد 8 سنوات من إطلاق التطبيق في أكتوبر من عام 2016، إذ كانت مايكروسوفت تركز بنحو كبير على التقنيات الثلاثية الأبعاد، ومن ذلك إطلاق نظارة HoloLens.

وسعت مايكروسوفت إلى أن يحل تطبيق Paint 3D محل النسخة القديمة من تطبيق الرسّام Paint، إذ أتاح للمستخدمين إنشاء أعمال فنية ثلاثية الأبعاد بدلًا من الاكتفاء بالرسم الثنائي الأبعاد، لكن التطبيق لم يلقَ الاستقبال المتوقع، مما دفع مايكروسوفت إلى الاستمرار بدعم التطبيق القديم مع Paint 3D.

ويتضمن تطبيق مايكروسوفت المُعلن إيقافه العديد من أدوات الرسم والتلوين والنمذجة لتصميم عناصر ثلاثية الأبعاد بسهولة مع إضافة التأثيرات وتحرير الصور بأدوات التحرير المعتادة.

وفي عام 2021، أزالت مايكروسوفت تطبيق Paint 3D من النسخ الجديدة لنظام ويندوز 10. ومع ذلك، ظل التطبيق متاحًا للتحميل والاستخدام.

وبدأت مايكروسوفت وضع إشارة داخل التطبيق تُخبر المستخدمين بأنه لن يكون متاحًا للتنزيل من متجر مايكروسوفت بعد الرابع من نوفمبر المقبل، كما ستتوقف التحديثات الخاصة بالتطبيق في اليوم نفسه.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه مايكروسوفت إضافة مزايا جديدة لتطبيق Paint التقليدي في نظامي ويندوز 10 وويندوز 11، ومنها التحكم في حجم الأقلام والفرش وأداة الممحاة وإزالة الخلفية وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي وميزة الطبقات وغيرها من المزايا الجديدة.