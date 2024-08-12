سيارات الأجرة الروبوتية من وايمو تزعج الجيران

فتحت وايمو سابقًا خدمة سيارات الأجرة الروبوتية لأي شخص في سان فرانسيسكو بعد أن كان العملاء المهتمون بركوب إحدى سيارات الشركة الذاتية القيادة بحاجة في السابق إلى التسجيل في قائمة الانتظار، التي قد يستغرق فتحها أسابيع أو أشهر.

وفي حال كنت قد تساءلت يومًا عما يحدث لسيارات الأجرة الذاتية القيادة عندما يكون العالم نائمًا، فقد غطت ذلك إحدى قنوات يوتيوب.

ومنذ بداية الشهر، تبث مهندسة البرمجيات صوفيا تونغ بثًا مباشرًا لموقف السيارات في سان فرانسيسكو الذي تستأجره الشركة لمنح سيارات الأجرة الروبوتية مكانًا للذهاب إليه أثناء مدة التوقف عن العمل.

وقالت تونغ إن وايمو بدت وكأنها استحوذت على قطعة الأرض جزئيًا في تاريخ 28 يوليو ومن ثم استحوذت لاحقًا على قطعة الأرض بأكملها.

وأصبح بإمكانك الآن في أي وقت من اليوم الدخول إلى القناة للتحقق من ما تفعله سيارات وايمو.

وإذا لم يكن هناك أي سيارات وايمو في موقف السيارات، فإن السيارات تبدأ بالعودة مرة أخرى ما بين الساعة 7 مساءً و 9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ من الأحد إلى الخميس أو من الساعة 11 مساءً حتى منتصف الليل والجمعة والسبت، كما يقول النص الموجود في الفيديو.

وعندما يبدأ امتلاء موقف السيارات – وهو ما يحدث عادة في الساعة الرابعة صباحًا أو نحو ذلك – يبدأ الضجيج والإزعاج بالحدوث من مواقف السيارات المستقلة مع أصوات التزمير. وقالت تونغ إن الضجيج يستمر لمدة تصل إلى ساعة في كل مرة قبل أن ينتهي.

وقال ممثل الشركة، كريس بونيلي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن وايمو تدرك أنه في بعض السيناريوهات، قد تطلق سيارات الأجرة الروبوتية إشارة تنبيه لمدة وجيزة أثناء التنقل في مواقف السيارات، مضيفًا أن الشركة اكتشفت سبب هذا السلوك وتعمل على إصلاحه.

وأشارت تونغ، التي تصف نفسها بأنها مناصرة للتنقل الصغير، إلى أنها تعتقد أن الناس عمومًا مرتبكون، وأنها تحب وجود السيارات هناك.

وقالت إنه من الممتع مشاهدة سيارات الأجرة الروبوتية تأتي وتذهب، مضيفة أن المشكلة هي مجرد أصوات أبواق تحتاج إلى حل.