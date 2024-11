جوجل ميت تطلق ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل عبر موقعها الرسمي دعم منصة “جوجل ميت” بميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد في تدوين الملاحظات في أثناء المكالمات والاجتماعات.

وتُسمى الميزة الجديدة “خُذ الملاحظات نيابةً عني Take notes for me“، وستكون متاحة للمشتركين في خدمات “جوجل ورك سبيس”، وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين في التركيز خلال الاجتماعات بدلًا من الانشغال بتدوين التفاصيل المهمة.

وستكون هذه الميزة حصرية لمنصة “جوجل ورك سبيس” في البداية، إذ سيتمكّن المديرون من التحكّم في إمكانية تفعيلها للمستخدمين، وستُطرح الميزة لاحقًا للمستخدمين النهائيين. ويمكن للمديرين تشغيل الميزة أو إيقافها لمجموعة من المستخدمين أو للمنظّمة كاملةً.

ويمكن الوصول إلى الإعدادات الخاصة بتلك الميزة من خلال الذهاب إلى “التطبيقات”، ثم اختيار “جوجل ورك سبيس”، ثم الضغط على “جوجل ميت”، ثم اختيار “إعدادات جيميني” في لوحة التحكم للإدارة.

وتُعد ميزة “خذ الملاحظات نيابةً عني” جزءًا من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي “جوجل جيميني”، وستكون متاحة للمؤسسات والمستخدمين المؤهلين للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي من جوجل.

وتعمل تلك الميزة على تفريغ محتوى الاجتماع نصيًا وتلخيصه في الوقت الفعلي، ثم تُخزّن الملاحظات في مجلد الاجتماع الخاص بالمالك، على أن تتبع سياسة الاحتفاظ بالاجتماعات التي وضعتها المؤسسة، كما تتيح جوجل إمكانية البحث في تلك الملاحظات بسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك احتمالية لحدوث أخطاء في عملية التفريغ النصي بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإنها تسهّل مشاركة التفاصيل المهمة في الاجتماع مع أي شخص فاته الاجتماع لأي سبب.

ويجب على المديرين ملاحظة أن الميزة ستكون قيد التشغيل بنحو افتراضي، وستكون متاحة بدايةً من شهر أغسطس الجاري.