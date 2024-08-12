تيك توك تضيف المحادثات الجماعية لمنافسة تطبيقات المراسلة

يبدو أن تيك توك في طريقها لمنافسة خدمات المراسلة الشهيرة، مثل واتساب من ميتا و Messages من آبل، إذ أعلنت الشركة أنها تضيف محادثات جماعية إلى منصتها ليصبح بإمكانك الآن إنشاء محادثات جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصًا للدردشة وتبادل المحتوى معًا.

وتشير المنصة إلى أن الدردشات الجماعية ليست متاحة في كل مكان حتى الآن، مع أن أولئك الذين لديهم حق الوصول إلى الميزة قادرون على الدردشة في مجموعات تصل إلى 32 شخصًا.

وغالبًا ما يتبادل الأشخاص مقاطع فيديو تيك توك مع بعضهم بعضًا في المحادثات الجماعية عبر تطبيقات المراسلة، وتتيح تيك توك الآن للمستخدمين فعل ذلك من خلال منصتها.

ويمكن للمستخدمين الآن المشاهدة والتعليق والتفاعل معًا عبر تيك توك.

وتشير الإضافة الأخيرة إلى أن تيك توك مهتمة بجعل منصتها اجتماعية ومكانًا للمحادثة مع الأصدقاء، وليس مجرد منصة ترفيهية تتفاعل فيها مع الغرباء.

وكما هو الحال مع الرسائل الفردية، فإن الدردشات الجماعية متاحة فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا.

وتقول تيك توك إنها أضافت إجراءات أمان لحماية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا و 17 عامًا.

ولا يمكن إضافة الجميع، ويشمل ذلك المراهقين، إلى الدردشة الجماعية إلا من خلال متابع مشترك.

وإذا تلقى أحد المراهقين دعوة للانضمام إلى محادثة جماعية، فلن يتمكن من الانضمام إلا إذا كانت المجموعة تضم صديقًا مشتركًا واحدًا على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما ينشئ أحد المراهقين محادثة جماعية، فإن المنصة تطالبه بمراجعة المنضمين الجدد والموافقة عليهم.

ويمكنك إنشاء دردشة جماعية من خلال النقر على زر “الدردشة” في الجهة العلوية لصندوق الوارد ومن ثم تحديد “خيارات إضافية”. وبعد ذلك، يمكنك تحديد الأصدقاء الذين تريد ضمهم إلى المجموعة ومن ثم النقر فوق “بدء الدردشة الجماعية”.

ومن أجل الانضمام إلى دردشة جماعية موجودة من خلال دعوة، يمكنك النقر على الدعوة ومن ثم النقر على “الانضمام إلى المجموعة”.

وأعلنت تيك توك أيضًا أنها تطرح ملصقات مخصصة في الرسائل المباشرة. وترى الشركة أن هذه الميزة هي خيار دردشة ممتع يشجع المستخدمين على إنشاء وتحميل ملصقاتهم المخصصة ليستخدمها الجميع.