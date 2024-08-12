تقرير: تيك توك ترسل تنبيهات فورية تتضمن أخبارًا مزيفة

ترسل تيك توك تنبيهات إخبارية غير دقيقة ومضللة إلى هواتف المستخدمين، ويشمل ذلك تحذيرًا من وقوع كارثة منذ أسابيع، مما يزيد المخاوف من ما يتعلق بانتشار المعلومات المضللة عبر منصة بث الفيديو الشهيرة.

ومن بين التنبيهات التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، تحذير من حدوث تسونامي في اليابان، تحت عنوان “عاجل”، نُشر في أواخر شهر يناير، بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الزلزال.

وذكرت إخطارات أخرى حظر لاعب بيسبول أمريكي لمدة خمس سنوات، وهي مزحة ظهرت في الأول من شهر أبريل.

وتظهر الإشعارات، التي تحتوي أحيانًا على ملخصات من المنشورات التي أنشأها المستخدم، عبر الشاشة بأسلوب التنبيه الإخباري.

ويقول الباحثون إن هذا التنسيق المعتمَد على نطاق واسع لتعزيز التفاعل من خلال توصيات الفيديو المخصصة قد يقلل انتقاد المستخدمين لصدق المحتوى ويعرّضهم لمعلومات مضللة.

وتواجه منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإكس وميتا، تدقيقًا لمراقبة منصاتها، وخاصة في عام يشهد انتخابات وطنية كبرى.

ويزيد صعود الذكاء الاصطناعي الضغوط نظرًا إلى أن التكنولوجيا السريعة التطور تسهل نشر المعلومات الخطأ من خلال الوسائط الاصطناعية، المعروفة باسم التزييف العميق.

وقد وعدت تيك توك، التي تضم أكثر من مليار مستخدم عالمي، بتكثيف جهودها لمواجهة المعلومات الخطأ استجابةً لضغوط الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وفي شهر مايو، التزمت المنصة بأن تصبح أول شبكة تواصل اجتماعي رئيسية تصنف تلقائيًا بعض المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

وذكر تنبيه آخر أن الرامي الياباني شوهي أوهتاني الذي يلعب لصالح فريق Los Angeles Dodgers واجه حظرًا لمدة قدرها 5 سنوات بعد التحقيق في المقامرة.

وتطابق التنبيه مع منشور ظهر بصفته مزحة في الأول من شهر أبريل. وأفاد المعلقون على الفيديو الأصلي بأنهم تلقوا تنبيهات في منتصف شهر أبريل. وقال العديد منهم إنهم صدقوا ذلك في البداية قبل التحقق من المصادر الأخرى.

وأبلغ المستخدمون أيضًا عن إشعارات يبدو أنها تحتوي على تحديثات الأخبار، مع أنها مرسلة بعد أسابيع من الحدث.

وتلقى أحد المستخدمين تنبيهًا في تاريخ 23 من يناير ينص على ما يلي: “عاجل: إصدار تنبيه بحدوث تسونامي في اليابان بعد وقوع زلزال كبير”.

ويبدو أن الإخطار يشير إلى تحذير من كارثة طبيعية صدر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن ضرب زلزال شبه جزيرة نوتو اليابانية في يوم رأس السنة الجديدة.

وقالت تيك توك إنها أزالت الإشعارات المحددة التي حددتها صحيفة فايننشال تايمز. وقال باحثون إن التنبيهات تستخلص تلقائيًا أوصاف المنشورات التي تتلقى مستويات عالية من التفاعل عبر تطبيق الفيديو الواسع الانتشار.

ويبدو أن هذه التنبيهات مصممة خصوصًا لتناسب اهتمامات المستخدمين، مما يعني أن ظهور كل إشعار يقتصر على مجموعة صغيرة من الأشخاص.