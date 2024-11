إكس تطلق ميزة جديدة للحد من فوضى الردود على المنشورات

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترتيب الردود على المنشورات، بهدف تسهيل رؤية التعليقات المهمة بنحو أكبر.

وتشمل الخيارات الجديدة لترتيب الردود إمكانية عرض الردود الأكثر صلة بالمنشور أو الأحدث أو الأكثر حصدًا للإعجابات.

وتأتي هذه الميزة استجابة من المنصة للحد من الفوضى في قسم الردود على المنشورات، التي ظهرت بوضوح خلال الأشهر الأخيرة.

وتسببت ردود الحسابات الموثّقة ذات العلامة الزرقاء في فوضى غير مفهومة في المنشورات، إذ تُعطيها إكس الأولوية في الظهور بغض النظر عن مدى حداثتها أو أهميتها.

واستغلّت بعض الحسابات الموّثقة التغييرات التي أجرتها إكس من أجل نشر ردود مزعجة تحتوي على مواد دعائية أو الترويج لمنشورات أخرى ليست ذات صلة أو نشر مواد احتيالية.

rolling out now: sort replies on any post by most relevant, recent, or liked pic.twitter.com/bBjaRliUxZ

— X (@X) August 9, 2024