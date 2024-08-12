أفضل 5 بدائل لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 الجديد

Galaxy Z Fold6 هو أحدث هاتف رائد قابل للطي من سامسونج، ويحتوي على مجموعة واسعة من المزايا الجديدة ويتمتع بمواصفات قوية، ويُعد من أفضل الهواتف القابلة للطي المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي. لكن سعره الباهظ الذي يبدأ من 1900 دولار يجعل أي شخص يرغب في شراء هاتف للطي يبحث عن بديل لهذا الهاتف.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي وتفكر في اختيار Galaxy Z Fold6 لكن سعره المرتفع يُعدّ عائقًا، فإليك خمسة بدائل يمكنك التفكير في شرائها:

1- هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5:

يأتي هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد مع فروق طفيفة مقارنةً بالطراز السابق Galaxy Z Fold5، لذلك يمكنك التفكير في شراء Galaxy Z Fold5 بدلًا من الطراز الجديد؛ لأن سعره أرخص قليلًا ويبدأ من 1800 دولار.

ومع أن هاتف Galaxy Z Fold6 حصل على بعض التعديلات الطفيفة في التصميم العام، فإنه يبدو تمامًا مثل الطراز السابق Galaxy Z Fold5.

يحتوي Z Fold5 على شاشة خارجية من نوع Dynamic AMOLED 2X تأتي بمقاس قدره 6.2 بوصات، وأما الشاشة الداخلية فهي من نوع Dynamic AMOLED تأتي بمقاس قدره 7.6 بوصات وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. ومع أن سامسونج أجرت بعض التحسينات في شاشات Z Fold6، فما تزال شاشات Z Fold5 ممتازة ولن تلاحظ أي فروق واضحة عند استخدام كلا الهاتفين.

يعمل هاتف Galaxy Z Fold5 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الخاص بهواتف سامسونج جالاكسي، ويمتاز هذا المعالج بسرعة الأداء والكفاءة العالية في معالجة المهام المتعددة.

يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وخيارات التخزين المتوفرة في Z Fold5 هي نفسها الموجودة في Z Fold6، وتشمل: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بالكاميرات فلم تتغير كثيرًا؛ إذ يتضمن Z Fold5 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وتأتي الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما الكاميرا المقربة فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع تكبير بصري بمعدل يبلغ 3x.

وأما الكاميرا الأمامية الخارجية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل فقط، والكاميرا المدمجة في الشاشة الداخلية تأتي بدقة قدرها 4 ميجابكسل. هذه المواصفات مطابقة تمامًا لمواصفات الكاميرات في Z Fold6، باستثناء أن الكاميرا الفائقة الاتساع في الطراز الحديث تحتوي على مستشعر جديد ولا توجد أي فروق أخرى.

وأما البطارية، فلم تتغير سعتها ولم تتغير سرعات الشحن أيضًا؛ إذ يحتوي كلا الهاتفين على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

أضافت سامسونج مزايا Galaxy AI إلى Z Fold5 من خلال تحديثات البرامج، لذا ستتمكن من الوصول إلى جميع مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها في كلا الهاتفين.

لم يأتِ هاتف Z Fold6 مع تغييرات كبيرة مقارنة بالطراز السابق، لذلك إذا كنت تريد هاتفًا قابلًا للطي من سامسونج متقارب بنحو كبير مع Fold6 في المواصفات لكنه يُباع بسعر أقل فاختر Galaxy Z Fold5.

2- هاتف Galaxy Z Flip6:

إذا كنت تريد شراء واحد من أحدث الهواتف القابلة للطي من سامسونج، فيمكنك أيضًا التفكير في Galaxy Z Flip6 بدلًا من Galaxy Z Fold6.

يمتاز هاتف Galaxy Z Flip6 بتصميمه الجذاب القابل للطي رأسيًا، وهو أسهل بكثير في الحمل من جميع الهواتف الأخرى تقريبًا.

يتضمن هاتف Galaxy Z Flip6، شاشة خارجية بمقاس قدره 3.4 بوصات تتيح لك عرض المعلومات بسرعة من خلال ويدجات بعض التطبيقات، ويمكنك أيضًا تشغيل بعض التطبيقات عليها. وأما الشاشة الداخلية الرئيسية، فتأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي هاتف Galaxy Z Flip6 على كاميرا خلفية ثنائية العدسات مثل هاتف Galaxy Z Flip5. وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل والثانية تتضمن عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

يعمل هاتف Galaxy Z Flip6 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الخاص بهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية أكبر من بطارية الطراز السابق، ويمكنه الاستمرار بالعمل لمدة يوم كامل. وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم هذا الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. ويُباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 1100 دولار.

3- هاتف OnePlus Open:

OnePlus Open هو أول هاتف قابل للطي من OnePlus ويُعدّ من أفضل الهواتف القابلة للطي المتوفرة في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فهو أرخص قليلًا من Galaxy Z Fold6 ويقدم تجربة أفضل بنحو عام، ويمتاز OnePlus Open بأنه من أخف الهواتف القابلة للطي.

يضم هذا الهاتف شاشة خارجية بمقاس قدره 6.3 بوصات، وتدعم شاشته معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتصل درجة السطوع إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

وأما الشاشة الداخلية الرئيسية في OnePlus Open فهي أفضل من شاشة Z Fold6، فهي تأتي بمقاس قدره 7.8 بوصات وتمتاز بسطوع يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. ونظرًا إلى أن شاشة هذا الهاتف تحتوي على طبقة مضادة للتوهج وتمتاز بسطوع مرتفع فلن تواجه أي مشكلات في أثناء استخدام هذا الهاتف في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

يعمل OnePlus Open بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. تجعل سعة ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة هذا الهاتف مناسبًا لتعدد المهام، كما يتضمن مزية تعدد المهام Open Canvas التي تتيح لك العمل مع نوافذ متعددة في لوحة افتراضية لا نهائية حتى لا تكون مقيدًا فقط بحجم الشاشة الأساسي.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن OnePlus Open يتميز بهذا الجانب وذلك بفضل شراكة ون بلس مع Hasselblad؛ إذ يحتوي هذا الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات من Hasselblad، تتكون من عدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل وعدسة مقرّبة بدقة قدرها 64 ميجابكسل تدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 3x.

تحتوي الشاشة الخارجية على كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتحتوي الشاشة الداخلية على كاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل. يتفوق هذا الهاتف في مواصفات الكاميرات على هاتف Galaxy Z Fold6، وبفضل كاميرات Hasselblad ستحصل على صور مليئة بالتفاصيل وذات جودة عالية.

مجال آخر يتفوق فيه OnePlus Open على Galaxy Z Fold6 هو البطارية؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4805 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن أن تدوم أكثر من يوم بشحنة واحدة. وتدعم الشحن بقدرة تبلغ 67 واطًا، لذلك يمكنك شحنها بالكامل في أقل من ساعة. لكن هذا الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

بنحو عام، يُعد OnePlus Open بديلًا ممتازًا لهاتف Galaxy Z Fold6 ويُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج ويبلغ 1400 دولار.

4- هاتف Google Pixel Fold:

يأتي هاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي في هيكل أعرض وأكثر سُمكًا وأثقل وزنًا من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6. لكنه يضم شاشة داخلية رئيسية مطابقة لشاشة هاتف سامسونج بالحجم ومعدل التحديث؛ إذ تأتي بمقاس قدره 7.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وأما الشاشة الخارجية، فهي من نوع (OLED) وتأتي بقياس قدره 5.8 بوصات.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم هاتف Pixel Fold كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، وأما الثالثة فتأتي أيضًا بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 9.5 ميجابكسل.

يعمل هاتف جوجل Pixel Fold بمعالج جوجل (Tensor G2) القوي، ويتمتع بقدرات عالية على التعلم الآلي تساعد في تشغيل بعض المزايا الجديدة من جوجل مثل: مزية الترجمة المباشرة (Live Translate). ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

يتفوق هاتف جوجل على هاتف سامسونج بسعة البطارية، فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4821 ميلّي أمبير في الساعة تكفي للعمل لمدة قدرها 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط (Extreme Battery Saver)، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

يُباع هاتف جوجل Pixel Fold بسعر يبدأ من 1799 دولارًا.

5- هاتف Galaxy S24 Ultra:

Galaxy S24 Ultra ليس هاتفًا قابلاً للطي ولكن إذا كنت تريد هاتفًا من سامسونج مزودًا بنظام كاميرا مميز، فعليك التفكير في شراء Galaxy S24 Ultra، وليس Galaxy Z Fold6 بالإضافة إلى ذلك، فهو أرخص بكثير من Galaxy Z Fold6.

يحتوي S24 Ultra على شاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس قدره 6.8 بوصات تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المصمم لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى واحد تيرابايت. وهذه المواصفات مطابقة لمواصفات Z Fold6 تقريبًا ولكن من دون الطي.

أما كاميرات Galaxy S24 Ultra فهي أكثر تميزًا بكثير من كاميرات هاتف Fold6؛ إذ يحتوي Galaxy S24 Ultra على نظام كاميرا رباعي يتضمن كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x، وعدسة مقربة من نوع بريسكوب بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقريب بصري بمعدل يبلغ 5x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل. كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تلتقط الكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، صورًا واضحة وعالية الجودة ومليئة بالتفاصيل بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra أيضًا على قلم S Pen مدمج يمكنك استخدامه لتدوين الملاحظات أو التنقل بين التطبيقات وصفحات الويب أو استخدامه لالتقاط الصور من بُعد.

وفيما يتعلق بالبطارية، يحتوي S24 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويتفوق بذلك على Z Fold6 أيضًا، وتدوم هذه البطارية لمدة يوم ونصف أو يومين على الأقل حسب الاستخدام. وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

ومع كل هذه المزايا يُباع هاتف S24 Ultra بسعر أقل من سعر هاتف Z Fold6 ويبدأ من 1300 دولار.