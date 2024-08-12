آبل تعتزم طرح هاتف iPhone SE 4 بمزايا الذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن الجيل الرابع من هاتف آيفون الرخيص الثمن (iPhone SE 4) سيصدر مطلع عام 2025 المقبل.

وبالإضافة إلى تأكيد موعد إطلاق الهاتف المنتظر، أشارت بلومبرغ نقلًا عن مصادرها إلى أن الهاتف المنتظر سيأتي بشاشة من نوع أولِد، مع دعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل التي يُطلق عليها اسم Apple Intelligence.

وتُعد تلك التغييرات المزعومة في هاتف iPhone SE 4 تحديثات كبيرة لهذا الهاتف الذي ينتمي إلى الفئة الاقتصادية من آبل.

ويأتي تقرير بلومبرغ استكمالًا لسلسلة التقارير والتسريبات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول الهاتف، التي أكدّت جميعها قدوم تحسينات واسعة في التصميم والمواصفات، لتشكّل بذلك أول تحديث لهذا الإصدار منذ عام 2022.

ويؤكد التقرير أن الهاتف المنتظر سيأتي بشاشة أولِد تغطي كامل واجهته الأمامية، وأن تصميم هيكله سيستند إلى تصميم هاتف آيفون 14، مع احتمال أن يشبه تصميم آيفون 16 القادم أيضًا.

أما فيما يتعلق بالمكونات الداخلية، فإن دعم الهاتف مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل قد يجعلها مجبرةً على استخدام معالج A18 الجديد الذي سيُستخدم في هواتف آيفون 16 القادمة، فضًلا عن زيادة الذاكرة العشوائية.

وفي حال إطلاق آبل هاتف iPhone SE 4 بسعر أقل من 500 دولار أمريكي كما هو متوقع، فقد يصبح أحد أرخص الهواتف التي توفر مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة “بلومبرغ” تتمتع بسجل جيد فيما يتعلق بتسريبات منتجات آبل قبل إعلانها رسميًا. ومع أن التقرير الأخير لم يقدّم معلومات جديدة كليًا عن هاتف iPhone SE 4، فإنه يعزز صحة الشائعات السابقة والتكهنات الحالية.

وتشير شائعات أخرى إلى أن الهاتف سيدعم تقنية تعرّف الوجه Face ID، وسيضم كاميرا خلفية واحدة، كما هو الحال في نظام التصوير المُستخدم في الإصدارات السابقة.