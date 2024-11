ما أجهزة كشف الكذب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وما فوائدها؟

لطالما شكّل التمييز بين الحقيقة والكذب تحديًا في جميع الأزمنة، وكانت هناك دائمًا محاولات لكشف الكذب والخداع في المحاكمات وغيرها من المجالات التي يؤثر فيها الكذب بنحو كبير في الأمن وحقوق المواطنين، وقد سعت العديد من الجهات المعنية إلى كشف الكذب بطرق مختلفة لمنع الاحتيال وتعزيز الأمن. وفي الوقت الحالي يدخل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وبفضل قدراته المتطورة في تحليل البيانات الصوتية والمرئية واللغوية، يفتح آفاقًا جديدة في مجال كشف الكذب. ومع ذلك، يطرح هذا التطور أسئلة جوهرية عن إمكانية الاعتماد على أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ الأحكام الحساسة للقضايا المهمة، وما المخاوف المرتبطة باستخدام هذه الأجهزة؟

أولًا: ما أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

تستخدم أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقنيات متقدمة لتحديد الخداع وكشف الكذب من خلال تحليل بيانات متعددة؛ إذ تستخدم هذه الأجهزة التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية وتقنيات تعرّف الوجه وتحليل إجهاد الصوت للكشف عن علامات الكذب.

ومن الأمثلة البارزة على هذه الأدوات، الجهاز الذي طوّره باحثون في جامعة ماريلاند (University of Maryland) لاكتشاف الخداع في شهادات المحكمة؛ إذ يُزعم أن النظام الذي يعمل به الجهاز، والذي يُطلق عليه اسم (Deception Analysis and Reasoning Engine) (DARE)، يستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف الخداع في مقاطع الفيديو المصورة لمحاكمات في قاعة المحكمة. وقد أوضح الباحثون من جامعة ماريلاند بقيادة Larry Davis، رئيس مركز أبحاث الأتمتة (Center for Automation Research) (CfAR)، تفاصيل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في ورقة بحثية نُشرت على موقع arXiv.

من ناحية أخرى، هناك برامج تعرّف الوجه المستندة إلى أبحاث الدكتور Paul Ekman التي تركز في فحص التعابير الدقيقة في الوجه للكشف عن الخداع.

هناك أيضًا أدوات تحليل الصوت الطبقي المعتمدة على تقنية (LVA) التي طورتها شركة Nemesysco، وقد صُممت هذه الأدوات لتلبية احتياجات العديد من المستخدمين المحترفين، وتُقيّم هذه الأدوات مستويات إجهاد الصوت وتحلل الإشارات اللفظية للكشف عن الكذب والخداع، وتستخدمها سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم؛ إذ تستخدم في تحقيقات الشرطة الرسمية، بالإضافة إلى مجالات التدقيق والتوظيف واختبارات الشخصية، وجمع المعلومات الاستخبارية.

إن الانتقال من أجهزة كشف الكذب التقليدية إلى الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي يمثل تطورًا كبيرًا. فغالبًا ما تُنتقد أجهزة كشف الكذب التي تقيس الاستجابات الفسيولوجية بسبب عدم دقتها. وأما أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فتقدم نهجًا أكثر شمولًا ومستندًا إلى البيانات؛ مما يعكس التحول نحو الأساليب العلمية الموثوقة في إنفاذ القانون والأمن.

تُستخدم أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الآن في مجالات مختلفة؛ إذ تُقيّم وكالات إنفاذ القانون البيانات المشتبه بها، وتحلل حركات الجسم بحثًا عن الخداع. كما تستخدم شركات مثل: HireVue الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصدق في أثناء المقابلات.

ثانيًا: دراسات عن أجهزة كشف الكذب بالذكاء الاصطناعي:

تعتمد فعالية أجهزة كشف الكذب بالذكاء الاصطناعي بنحو كبير على قوة التقنيات والخوارزميات الأساسية التي تستند إليها في عملها، وقد أظهرت واحدة من الدراسات البارزة الحديثة أداءً متفوقًا لأداة ذكاء اصطناعي في اكتشاف الأكاذيب مقارنةً بالبشر. وقد حققت هذه الأداة التي دُرّبت باستخدام النموذج اللغوي BERT من جوجل دقة بنسبة قدرها 67% في التمييز بين العبارات الصحيحة وغير الصحيحة.

يواصل الباحثون تحسين أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال إدماج تقنيات التعلم الآلي الأكثر تقدمًا وتوسيع مجموعات بيانات التدريب. وقد أظهرت بعض الدراسات تحسنًا في اكتشاف التعابير الدقيقة والتعامل بنحو أفضل مع الفروق الدقيقة السياقية في اللغة. على سبيل المثال: طوّر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خوارزميات متقدمة يمكنها اكتشاف التغييرات الدقيقة في صوت الشخص؛ مما يشير إلى التوتر أو الخداع.

ثالثًا: ما فوائد أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

تقدم أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي العديد من المزايا مقارنة بالطرق التقليدية، وأبرزها:

توفر تحليلًا أكثر دقة من خلال إدماج مصادر بيانات متعددة وخوارزميات متقدمة قادرة على اكتشاف الأكاذيب بدقة عالية.

فعّالة في العديد من البيئات الأمنية وفي مختلف المؤسسات. على سبيل المثال: تعمل أجهزة كشف الكذب بالذكاء الاصطناعي على تسهيل فحص الرُّكَّاب ومراقبة المعاملات الاحتيالية في المطارات والمؤسسات المالية.

في البيئات المؤسسية، تسهّل أجهزة كشف الكذب بالذكاء الاصطناعي عمليات التوظيف من خلال التحقق من بيانات المرشحين؛ مما يوفر الوقت ويضمن النزاهة العالية في التوظيف. وتستخدم شركات مثل Unilever أدوات الذكاء الاصطناعي لتقييم المرشحين بكفاءة ودقة.

يمكن لأجهزة كشف الكذب بالذكاء الاصطناعي تعزيز الثقة في أثناء المفاوضات الحساسة والاتصالات العالية المخاطر والإجراءات القانونية؛ من خلال توفير ضمانات إضافية والتحقق من بيانات الشهود؛ مما يزيد من الموثوقية ويعزز الثقة.

الخاتمة:

إن أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتقدم تقدمًا واعدًا في الكشف عن الخداع. فهي توفر دقة محسنة وتطبيقات متنوعة للأمان والتوظيف والتحقق من الحقائق. ومع ذلك، فإن تبنيها يتسبب بمخاوف أخلاقية وقضايا متعلقة بالخصوصية واحتمالية إساءة الاستخدام.

إذ إن جمع البيانات المكثف المطلوب لهذه الأنظمة يثير المخاوف من إساءة الاستخدام، كما أن النتائج الخطأ تشكل خطرًا آخر؛ فالاتهامات غير الصحيحة يمكن أن يكون لها عواقب قانونية وشخصية وخيمة. ومع أن أجهزة كشف الكذب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر دقة محسنة مقارنة بالطرق التقليدية، فيجب أن تكون مكملة للدور البشري، وليس أن تحل محله؛ إذ إن الجمع بين رؤى الذكاء الاصطناعي والحدس البشري يضمن الحصول على نتائج موثوقة.