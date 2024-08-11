علي بابا تطلق نماذج لغوية متخصصة في الرياضيات تتفوق على GPT-4

أعلنت شركة علي بابا الصينية إطلاق سلسلة جديدة من النماذج اللغوية تسمى “كوين 2-ماث” (Qwen2-Math) التي طوّرتها الشركة بنحو خاص للرياضيات.

وتزعم علي بابا أن هذه النماذج تتفوق في معايير الأداء على نماذج اللغة الكبيرة الأخرى ذات الأغراض العامة مثل GPT-4 و Claude.

وتتوفر نماذج علي بابا الجديدة (التي تشمل Qwen2-Math و Qwen2-Math-Instruct) بأحجام تتراوح بين 1.5 و 72 مليار معلمة. وهي مبنية على نماذج اللغة العامة Qwen2، لكنها خضعت لتدريب إضافي على مجموعة بيانات رياضية متخصصة.

وتتضمن بيانات التدريب نصوصًا رياضية عالية الجودة من الويب والكتب وأسئلة الامتحانات والبيانات الرياضية التي أنشأها نموذج Qwen2 من أجل تجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة في مجال الرياضيات.

وفي معايير الأداء، تفوق النموذج الأكبر لعلي بابا (Qwen2-Math-72B-Instruct) على نماذج مثل GPT-4 و Claude-3.5-Sonnet و Gemini-1.5-Pro و Llama-3.1-405B، كما حقق أعلى الدرجات في معايير الرياضيات الصينية، وفقًا للشركة.

ويقول فريق Qwen إنهم ضبطوا مجموعات البيانات قبل التدريب وبعده، لتجنب تحيّز النتائج والتداخل بين بيانات التدريب وبيانات الاختبار.

وتتوفر نماذج الرياضيات بموجب ترخيص Tongyi Qianwen على Hugging Face. ويتطلب الترخيص التجاري أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا.

وتدعم نماذج Qwen2 الرياضية اللغة الإنجليزية حاليًا، ويخطط الفريق لإطلاق نماذج ثنائية اللغة تدعم الإنجليزية والصينية قريبًا، ونماذج أخرى متعددة اللغات.

وتطوّر علي بابا سلسلة نماذج Qwen. وقد نشر الباحثون الإصدار الأول من نماذج Qwen اللغوية في أغسطس من عام 2023 الماضي، كما قدّمت الشركة حديثًا نموذج Qwen2 بتحسينات في البرمجة والرياضيات والمنطق والقدرات اللغوية المتعددة.

وتقول علي بابا إنها تهدف إلى زيادة قدرة النماذج على حل المسائل الرياضية المعقدة، ولكن من غير الواضح إذا كان تدريب نماذج اللغة على مسائل الرياضيات فقط سيؤدي إلى تحسينات جوهرية في القدرات المنطقية.

وكانت ديب مايند – شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل – قد كشفت حديثًا عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي حققا تقدمًا ملحوظًا في حل المسائل الرياضية المعقدة بنحو ينافس الذكاء البشري، وهما نموذجا “ألفا بروف” و”ألفا جيومتري 2″.