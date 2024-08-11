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جايتكس جلوبال 2024.. استعدوا للإصدارات الجديدة
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- جايتكس جلوبال 2024.. استعدوا للإصدارات الجديدة والكشف عن أحدث التقنيات
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- إنتل تطرح تحديثًا لتعزيز استقرار معالجاتها
- الطباعة الثلاثية الأبعاد تبني مجتمعًا كاملًا في ولاية تكساس
- إل جي تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر
- آبل تفرض رسوماً جديدة في الاتحاد الأوروبي
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- إكس توقف استخدام منشورات الأوروبيين لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعي Grok