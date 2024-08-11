تتوفر في الوقت الحالي العديد من الأدوات التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد الأطفال في تعلم مهارات جديدة بطرق ممتعة وتفاعلية، وتقدم هذه الأدوات مجموعة من الأنشطة والتحديات التي تجعل عملية التعلم جذابة للأطفال، وتتنوع هذه الأدوات لتغطي كافة الموضوعات التعليمية المهمة، مثل: الرياضيات، والبرمجة والقراءة والعلوم.

وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية للأطفال:

1- أداة Khan Academy:

تحظى أداة Khan Academy بشعبية كبيرة بين الطلاب؛ لأنها تقدم مجموعة واسعة من الدورات التعليمية المجانية. ومن خلال نظام الدروس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي المسمى Khanmigo، جعلت أداة Khan Academy التعلم أكثر سهولة.

إذ يساعد Khanmigo الأطفال في دراستهم من خلال توفير إرشادات شخصية، ويمكّن الأطفال من الحصول على إجابات عن أسئلتهم ويشجعهم على الاستمرار بالتعلم.

أهم ما يميز أداة الذكاء الاصطناعي أنها تُعلّم الأطفال وفقًا للأسلوب التعليمي المناسب لهم، فهي تجعل التعلم جذابًا ومثيرًا للاهتمام وتنتقل تدريجيًا إلى الموضوعات الصعبة.

2- أداة Google Read Along:

Google Read Along هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة الأطفال في تحسين مهاراتهم في القراءة. وهذه الأداة لها تطبيقها الخاص الذي يستخدم تقنية تعرّف الكلام للاستماع إلى الأطفال في أثناء قراءتهم بصوت عالٍ؛ مما يساعد في توفير ملاحظات لحظيًا. كما يتضمن هذا التطبيق شخصيات افتراضية تفاعلية ومرحة تشجع الأطفال على تعلم القراءة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم أداة Google Read Along مجموعة واسعة من القصص بلغات مختلفة، ومن خلال تحويل القراءة إلى نشاط ممتع، فإنها تشجع الأطفال على تطوير الاهتمام بالقراءة وتحسين مهاراتهم.

3- أداة Duolingo:

بالنسبة للأطفال المهتمين بتعلم لغة جديدة، فإن Duolingo من أفضل أدوات تعلم اللغات. وتعتمد هذه الأداة في عملها على الذكاء الاصطناعي وتوفر بيئة تعليمية ممتعة وجذابة عن طريق توفير دروس وتمارين تفاعلية مصممة خصوصًا حسب قدرة كل طفل ومستواه التعليمي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ألعابًا تعليمية وتحديات، وتقدم المكافآت الافتراضية، وهذه المزايا تجعل الأطفال متحمسين لتعلم لغة جديدة.

4- أداة ScratchJr:

ScratchJr هي أداة ذكاء اصطناعي تساعد الأطفال في تعلم أساسيات البرمجة. وباستخدام هذه الأداة يمكن للأطفال إنشاء ألعابهم التفاعلية والقصص والرسوم المتحركة الخاصة بهم.

تحتوي ScratchJr على واجهة سهلة الاستخدام ومجتمعات داعمة، وتوفر بيئة تفاعلية تسهل للأطفال تعلم أشياء جديدة واستكشاف أفكارهم. كما تشجع على الإبداع والتفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات. وعندما ينشئ الأطفال مشاريع باستخدام هذه الأداة، فإنهم يتعلمون المفاهيم الأساسية لعلوم الحاسوب، وهذا سيساعدهم في تعلم علوم الحاسوب والموضوعات التقنية الأخرى بسهولة في المستقبل.

5- أداة Prodigy:

Prodigy هي أداة لتعلم الرياضيات تجعل التعلم جذابًا من خلال الجمع بين الدراسة والألعاب الممتعة. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تخصص أداة Prodigy تجربة التعلم، وتُعدّل مستوى الصعوبة بناءً على استجابات الطفل. وهذا يضمن للطلاب التعلم بسهولة والتقدم بحسب مستواهم.

تقدم Prodigy مجموعة واسعة من موضوعات الرياضيات المناسبة للصفوف الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التعليم التفاعلي الذي تمتاز به هذه الأداة يجعل تعلم الرياضيات ممتعًا ومحفزًا، ويساعد الأطفال في تطوير مهاراتهم في الرياضيات.