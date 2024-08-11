آبل تواصل تطوير النظارات الذكية ونظارات الواقع المختلط

أفادت وكالة بلومبرغ الإخبارية بأن فريق العمل المختص في آبل ما زال يواصل العمل على تطوير عدة منتجات جديدة بعد إطلاق نظارة “فيجن برو” مطلع العام الجاري.

وتشمل هذه المنتجات الجديدة نسخة أرخص من “فيجن برو” بالإضافة إلى الجيل الثاني منها، ونسخة أخرى جديدة من نظارات ذكية على غرار نظارات “ميتا راي بان”.

ومع أن نظارة “آبل فيجن برو” شهدت إقبالًا كبيرًا عند بدء إطلاقها، فإن مبيعاتها تراجعت بنحو حاد بسبب السعر المرتفع الذي يبلغ 3500 دولار أمريكي.

ووفقًا لبلومبرغ، فإن آبل ما زالت مصرّة على المُضي قدمًا في هذا المجال بإطلاق نسخة أرخص من “فيجن برو” والجيل الثاني منها دون تحديد موعد إطلاق محدد.

ولم تكشف آبل بعدُ عن الطريقة التي ستتبعها لتخفيض تكلفة “فيجن برو”، ولا يُعرف إذا كانت تلك الإستراتيجية سوف تؤدي في النهاية إلى زيادة الإقبال على النظارة؛ لأن تلك الفئة من الأجهزة فشلت حتى الآن في جذب انتباه المستهلكين. وإذا لم يقل سعر الإصدار الأرخص من “فيجن برو” عن 1500 دولار، فمن المحتمل أن تظل منتجات محدودة الانتشار.

وبالإضافة إلى نظارتي “آبل فيجن” المنتظرتين، فما زالت آبل تجرّب فكرة النظارات الذكية بدون شاشات مثل نظارات “راي بان” من ميتا.

وكانت هذه الفكرة قد طُرحت سابقًا في فبراير الماضي، ويبدو أن آبل ما زالت ملتزمة بتطويرها.

وخلافًا لـ “فيجن برو”، يجد المستهلكون نظارات “ميتا راي بان” منتجًا جذابًا؛ فهي تتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو بسهولة في أثناء التنقل، ويمكن استخدامها كمساعد صوتي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي من ميتا في الإجابة عن الأسئلة حول الأشياء المحيطة، كما أنها خفيفة الوزن، ويبدأ سعرها من 330 دولارًا أمريكيًا.

وزعمت بلومبرغ أن آبل أجّلت فكرة إنتاج نظارات الواقع المعزز الحقيقية “بسبب التحديات التقنية”، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إطلاق نظارة الواقع المعزز المتوقعة التي يُشار إليها باسم “آبل جلاس”.