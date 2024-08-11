آبل تستبعد فرض رسوم على مزايا الذكاء الاصطناعي في البداية

أكدت وكالة بلومبرغ أن مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل التي يُطلق عليها اسم “Apple Intelligence”، والمقرر إطلاقها مع أنظمة iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia الجديدة، لن تتضمن أي رسوم اشتراك أو تكاليف إضافية في البداية.

ولم تحدد آبل حتى الآن موعدًا لإطلاق كافة مزايا الذكاء الاصطناعي دفعةً واحدة، إذ من المتوقع أن تُطرح تلك المزايا على عدة مراحل عبر تحديثات محددة خلال عامي 2024 و2025.

وكانت آبل قد كشفت عن مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها خلال مؤتمر المطورين WWDC 2024 الماضي دون الإشارة إلى أي رسوم يتحملها المستخدمون للاستفادة منها.

ومع ذلك، أشارت تقارير حديثة إلى إمكانية فرض رسوم اشتراك على بعض المزايا المتقدمة، خاصةً تلك الموجهة للمستخدمين المحترفين، لكن بلومبرغ تؤكد أن هذه الخطوة لن تحدث قبل عام 2027 على أقرب تقدير.

وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تتبع نموذجًا مشابهًا لخدماتها الأخرى، إذ ستقدّم بعض المزايا الأساسية مجانًا، في حين ستتطلب المزايا المتقدمة دفع اشتراك شهري قد يصل إلى 20 دولارًا أمريكيًا، وقد يكون جزءًا من اشتراكات الشركة للخدمات المُجمّعة، مثل “آبل ون”.

ومن المتوقع أن تستهدف هذه المزايا المتقدمة الشركات والمؤسسات التعليمية والمستخدمين المحترفين.

وتتضمن المجموعة الأولى من مزايا “Apple Intelligence” مجموعة من القدرات الذكية، مثل تلخيص الرسائل في تطبيقي البريد والرسائل، وتحسين المساعد الشخصي “سيري” وتوليد الصور والوجوه التعبيرية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تضيف آبل إمكانية الوصول إلى برامج الذكاء الاصطناعي الخارجية مثل ChatGPT عبر مساعد سيري، كما ستوفر أيضًا إمكانية شراء الاشتراكات المميزة التي تتيحها الشركات المقدّمة لتلك البرامج.

وقد يكون فرض رسوم على مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة أمرًا لا مفر منه؛ نظرًا إلى التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الشركات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية عليها وتدريبها وتشغيلها.