آبل تبدأ الإنتاج الضخم لهواتف آيفون 16

أفادت تقارير صحفية بأن آبل بدأت عمليات الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف آيفون 16 المنتظرة، وذلك استعدادًا لإطلاقها في شهر سبتمبر المقبل.

وتنتج آبل هواتفها بالتعاون مع شركة فوكسكون التايوانية التي بدأت حملة توظيف واسعة النطاق في أحد مصانعها بالصين لتعزيز طاقته الإنتاجية استعدادًا لإنتاج أعداد كبيرة من هواتف آيفون الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات آبل بتسجيل مبيعات قياسية لسلسلة آيفون 16 القادمة، إذ تشير التقديرات إلى نمو متوقع في حجم المبيعات بما يزيد على 10% مقارنةً بسلسلة آيفون 15 الحالية، ليصل إجمالي المبيعات المتوقعة إلى أكثر من 90 مليون وحدة.

وتؤكد التقارير الصحفية التزام آبل بجداول الإنتاج المقررة، إذ بدأت الشركة مرحلة الإنتاج الضخم مقدمًا لضمان توفر الإمداد من سلاسل التوريد من أجل عملية التجميع والتغليف.

وكانت آبل قد تعاونت مع مورديها من أجل بدء إنتاج شاشات هواتفها في يونيو الماضي، وذلك بكميات كافية لتلبية احتياجات الإطلاق في سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركتي سامسونج و LG ستكونان مسؤولتين عن توريد شاشات أولِد المستخدمة في سلسلة آيفون 16، إذ يتوقع أن تمد كل منهما آبل بنحو 80 مليون و 43 مليون شاشة على الترتيب بحلول نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، تشير التسريبات إلى أن سلسلة آيفون 16 ستتميز بإطارات أرفع مقارنة بالجيل الحالي، كما ستحظى إصدارات برو بشاشات أكبر من الإصدارات الحالية، في حين قد تحافظ آبل على قياسات الشاشة نفسها الموجودة في الإصدارات الأساسية، بالإضافة إلى الاعتماد على معالج A18 الجديد وتحسينات في عمر البطارية.

