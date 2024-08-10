يوتيوب تختبر ميزة “وقت النوم”

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب بدء تجربة ميزة جديدة تهدف إلى حل مشكلة استمرار تشغيل مقاطع الفيديو لساعات طويلة بعد أن ينام المستخدم في أثناء مشاهدتها.

وتسمى الميزة الجديدة “وقت النوم” (Sleep Time)، وهي متاحة حاليًا للمستخدمين المشتركين في خدمة يوتيوب بريميوم المأجورة.

وكما يوحي اسمها، تتيح هذه الميزة إمكانية ضبط مؤقت لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة يختارها المستخدم، وهي ميزة مفيدة بنحو خاص للمستخدمين الذين يعتادون مشاهدة مقاطع الفيديو قبل النوم.

وأوضحت يوتيوب أن هذه الميزة التجريبية ستكون متاحة حتى الثاني من سبتمبر المقبل، ويمكن للمستخدمين اختبارها من خلال صفحة المزايا التجريبية الجديدة على موقع يوتيوب.

وبعد التسجيل لاختبار الميزة الجديدة، يمكن تجربتها بالضغط على أيقونة الإعدادات في مشغل الفيديو ثم اختيار “وقت النوم” في الحاسوب. أما في الهاتف المحمول، فسوف يتعين اتخاذ خطوة إضافية بالنقر على زر “إعدادات إضافية”.

ويمكن اختيار حدود زمنية مختلفة تتراوح بين 10 دقائق و 60 دقيقة، أو ضبط التشغيل للتوقف عند انتهاء الفيديو.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة للمشتركين بعد انتهاء المدة التجريبية، كما يتوقع أن تتوفر لاحقًا لكافة المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المزايا الجديدة التي تعمل يوتيوب على تطويرها، ومنها تقديم مشغل فيديو جديد في الحواسيب، وميزة ملاحظات المجتمع التي تساعد المستخدمين في إضافة بيانات توضيحية تظهر بشكل بارز للمساعدة في مكافحة انتشار المعلومات الخطأ والأخبار المزيفة على نحو مشابهة لمنصة إكس.