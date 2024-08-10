ميتا تطور نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء المحتوى الثلاثي الأبعاد

طور باحثون من ميتا وجامعة أكسفورد نموذجًا قويًا للذكاء الاصطناعي قادرًا على إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة من صور فردية أو أوصاف نصية.

ويُعد النظام، المسمى VFusion3D، خطوة كبيرة نحو الذكاء الاصطناعي الثلاثي الأبعاد القابل للتطوير الذي يمكنه تغيير مجالات، مثل الواقع الافتراضي والألعاب والتصميم الرقمي.

وقاد جونلين هان وفيليبوس كوكينوس وفيليب تور فريق البحث في مواجهة التحدي الطويل الأمد في الذكاء الاصطناعي، وهو ندرة بيانات التدريب الثلاثية الأبعاد مقارنةً بالكميات الكبيرة من الصور والنصوص الثنائية الأبعاد المتاحة عبر الإنترنت.

ويستفيد نهجهم الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي للفيديو المدربة سابقًا لإنشاء بيانات ثلاثية الأبعاد اصطناعية، مما يسمح لهم بتدريب نظام توليد ثلاثي الأبعاد قوي.

ويوضح الباحثون في ورقتهم البحثية أن العقبة الأساسية أمام تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الثلاثية الأبعاد هي التوفر المحدود للبيانات الثلاثية الأبعاد.

وللتغلب على هذه المشكلة، عدلوا نموذج ذكاء اصطناعي للفيديو موجود لإنتاج تسلسلات فيديو متعددة المشاهدة، وتعليمه تخيل الأشياء من زوايا متعددة. واستخدموا هذه البيانات الاصطناعية لتدريب VFusion3D.

وفي الاختبارات، فضل المقيِّمون البشريون عمليات إعادة البناء الثلاثية الأبعاد التي يقدمها نموذج ميتا VFusion3D في أكثر من 90 في المئة من الوقت مقارنةً بالأنظمة السابقة.

ويمكن للنموذج إنشاء أصل ثلاثي الأبعاد من صورة واحدة في ثوانٍ معدودة.

ويُعد هذا النهج قابلًا للتوسع، إذ يتوقع الباحثون أن تستمر قدرات VFusion3D بالتحسن بسرعة مع تطوير نماذج ذكاء اصطناعي للفيديو قوية وتوفر بيانات ثلاثية الأبعاد إضافية للضبط الدقيق.

وقد يساعد هذا النهج في تسريع الابتكار عبر الصناعات التي تعتمد على المحتوى الثلاثي الأبعاد.

وقد يستخدمه مطورو الألعاب لإنشاء نماذج أولية للشخصيات والبيئات بسرعة، كما يمكن للمهندسين المعماريين ومصممي المنتجات تصور المفاهيم الثلاثية الأبعاد بسرعة، وقد يزداد الانغماس في استخدامات الواقع الافتراضي والواقع المعزز مع الأصول الثلاثية الأبعاد التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمصممين والفنانين تخطي عملية النمذجة اليدوية الثلاثية الأبعاد التي تستغرق وقتًا طويلًا عن طريق استخدام الفن الثنائي الأبعاد الناتج عن الذكاء الاصطناعي بصفته نقطة انطلاق لنماذج أولية ثلاثية الأبعاد فورية.

وقد يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التفكير والتكرار في مجالات، مثل تطوير الألعاب، وتصميم المنتجات، والتأثيرات المرئية.

وتشير قدرة النظام على التعامل مع الصور الثنائية الأبعاد المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى مستقبل قد تعتمد فيه العملية الكاملة لإنشاء المحتوى الثلاثي الأبعاد على الذكاء الاصطناعي، بدءًا من المفهوم الأولي وحتى الأصول الثلاثية الأبعاد النهائية، مما يسمح للأفراد والفرق الصغيرة بإنتاج أصول ثلاثية الأبعاد عالية الجودة على نطاق لم يكن ممكنًا في السابق إلا للاستوديوهات الكبيرة ذات الموارد الكبيرة.