كيفية استخدام مزية البحث الجديدة في خرائط آبل في نظام iOS 18

حصل تطبيق خرائط آبل (Apple Maps) على عدة تحديثات جديدة في نظام التشغيل iOS 18، لتسهيل المشي لمسافات طويلة، وتخصيص المسارات، وهناك أيضًا تحديث جديد هو زر البحث الذي يُسهل العثور على ما تبحث عنه في المناطق القريبة من موقعك الحالي أو عند الرغبة في استكشاف أي مكان جديد على الخريطة.

إليك المزيد من التفاصيل عن زر البحث الجديد في خرائط آبل وكيفية استخدامه:

في الإصدارات السابقة من نظام iOS، إذا بحثت عن محطات وقود أو مطاعم قريبة من موقعك الحالي في خرائط آبل، ثم سحبت الخريطة إلى موقع آخر بإصبعك، فسيُظهر تطبيق الخرائط عادةً ولكن ليس دائمًا نتائج لطلب البحث نفسه في المنطقة الجديدة تلقائيًا.

لم يتغير هذا الأمر في iOS 18، ولكن ما تحصل عليه الآن بالإضافة إلى ذلك هو زر جديد يسمى (ابحث هنا) Search here وهو زر يمنحك تحكمًا يدويًا أكثر دقة في المنطقة التي تريد البحث فيها؛ إذ يمكنك استخدامه بسهولة بعد البحث عن موقع معين، وما عليك سوى التمرير نحو المنطقة التي تريد البحث فيها، ثم النقر فوق زر (ابحث هنا) Search here.

سيكون هذا الزر مفيدًا بنحو خاص إذا عدّلت مستوى تكبير الخريطة، أو عند التمرير بعيدًا قليلًا عن موقع البحث الأصلي.

تتمتع خرائط جوجل بهذه المزية منذ سنوات، لذا من الجيد أن تصل إلى خرائط آبل. ولم تقتصر التحسينات في تطبيق خرائط آبل على زر البحث الجديد؛ إذ يضيف نظام التشغيل iOS 18 تحسينات أخرى إلى الخرائط، وأبرزها: الخرائط الطبوغرافية لإرشادك بنحو أفضل في أثناء التنزه والمشي لمسافات طويلة، كما ستوفر خرائط آبل مجموعة كبيرة من المسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة التي يمكنك تنزيل أي منها للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى خيارات لحفظ الأماكن المفضلة وإضافة ملاحظات إلى تلك الأماكن.

يتوفر نظام التشغيل iOS 18 حاليًا في النسخة التجريبية العامة وسيصدر الإصدار النهائي رسميًا في الخريف في منتصف سبتمبر تقريبًا بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 16، وفي ذلك الوقت ستتمكن من تجربة جميع المزايا الجديدة التي أضافتها آبل إلى تطبيقاتها المدمجة في آيفون.