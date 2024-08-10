روسيا تحجب تطبيق المراسلة الفورية سيجنال

حجبت السلطات الروسية تطبيق المراسلة الفورية المُشفّر سيجنال بزعم مخالفة التطبيق القوانين الروسية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال متحدث باسم الدائرة الاتحادية الروسية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام: “لقد قُيّد وصول المستخدمين إلى تطبيق سيجنال بسبب مخالفاته متطلبات التشريعات الروسية التي يُعد تطبيقها ضروريًا لمنع استخدام التطبيق لأغراض إرهابية ومتطرفة”.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أفاد العديد من المستخدمين الروس بوجود صعوبات في استخدام تطبيق سيجنال يوم الجمعة.

وأكدّ تطبيق سيجنال حجب التطبيق، ونصح المستخدمين بتفعيل ميزة تجاوز الرقابة المُدمجة في التطبيق عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “الخصوصية”، واختيار “خيارات متقدمة”، ثم تفعيل ميزة “تجاوز الرقابة”.

وقال سيجنال: “لقد بدأنا بالفعل العمل على تقنيات أكثر تطورًا لتجاوز الرقابة” مؤكدًا أن فريق عمل التطبيق “يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على الوصول إلى التطبيق واستعادته”.

ويأتي هذا الحجب بعد حظر استخدام العديد من تطبيقات المراسلة الخاصة في الحكومة والهيئات الحكومية الروسية في عام 2023.

وشملت قائمة تطبيقات المراسلة المحظورة ديسكورد ومايكروسوفت تيمز وتيليجرام وثريما وفايبر وواتساب ووي تشات، لكن لم يُذكر سيجنال في ذلك الوقت ضمن القائمة.

وحظرت روسيا تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) على مراحل متعددة، كما طلبت الشهر الماضي من آبل إزالة 25 تطبيقًا منها من متجر التطبيقات الروسي، بزعم استخدامها للوصول إلى “محتوى مُصنّف على أنه غير قانوني” في البلاد، كما قيّدت حديثًا الوصول إلى يوتيوب.

وفي سياقٍ متصل، أفادت تقارير صحفية بحجب تطبيق سيجنال في دولة فنزويلا بعد حجبها منصة إكس عقب خلافات محلية متنامية بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.