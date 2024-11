جيتكس جلوبال 2024.. استعدوا للإصدارات الجديدة والكشف عن أحدث التقنيات

يستعد معرض (جيتكس جلوبال 2024) GITEX Global 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، لاستقبالكم بباقة متنوعة من البرامج والفعاليات التي تغطي أحدث التطورات في القطاع، إذ سيشهد الحدث هذا العام انطلاقة قوية مع مشاركة مجموعة من أهم الخبراء والشركات الناشئة في العالم مع التركيز في الأمن السيبراني.

فمع تبقي شهرين فقط على موعد انطلاق معرض جيتكس جلوبال 2024، كشف المنظمون عن استضافة مجموعة من البرامج الجديدة في القطاع، مع مشاركة خبراء الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المتحدثين الرئيسيين من العلامات الرائدة عالميًا، الذين أكدوا مشاركتهم في نسخة هذا العام، التي ستقام خلال المدة الممتدة من 14 إلى 18 من أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

إليكم التفاصيل الكاملة لكل ما هو جديد حتى الآن في معرض جيتكس جلوبال 2024:

1- إصدارات جيتكس 2024:

في خطوة نحو تحقيق هدف دبي باستضافة 30 شركة ناشئة أحادية القرن (Unicorn Startup) بحلول عام 2030، يطلق (جيتكس جلوبال 2024) إصدارات جيتكس، وهو التجمع الأكثر تأثيرًا في المنطقة لتعزيز نمو الشركات الناشئة، الذي أُنشئ لتسريع النمو والحوكمة العالمية للشركات ذات النمو المرتفع.

وتشمل قائمة المتحدثين المؤكدين حتى الآن 8 شركات ناشئة سريعة النمو من 8 دول مختلفة، بما يشمل 3 شركات مدعومة من مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، مما يعكس التنوع العالمي للابتكار.

الذكاء الاصطناعي:

المتحدث: فابريزيو ديل مافيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة (أكسليرا إيه آي) من هولندا. ويُعدّ مافيو، خبيرًا في تطوير البنية التحتية للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة.

وتسعى شركة (أكسليرا إيه آي) إلى أن تصبح (إنفيديا الأوروبية)، وتدعمها شركة سامسونج ومجلس الابتكار الأوروبي، وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار، ويمثل جيتكس جلوبال أول حضور لها في الشرق الأوسط على الإطلاق.

التكنولوجيا الحيوية الاصطناعية:

المتحدث: الدكتور ألكسندر زافورونكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (InSilico Medicine) من هونغ كونغ.

يقود زافورونكوف شركة التكنولوجيا الحيوية، التي حققت أسرع طرح عام أولي في العالم وتقدر قيمتها حاليًا بـ 1.5 مليار دولار، وسيناقش أحدث التطورات في مجال اكتشاف الأدوية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية، وسيلقي الضوء على الجهود المبذولة لتطوير علاجات جديدة لمكافحة الشيخوخة.

التكنولوجيا الحيوية المستدامة:

المتحدث: الدكتور مازن رزق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Infinite Roots) من ألمانيا.

حظيت شركة (Infinite Roots) باهتمام كبير من المستثمرين، حيث حصلت على أكبر استثمار في التكنولوجيا الحيوية للفطريات في الاتحاد الأوروبي، لبناء بروتينات بديلة مستدامة من الجيل التالي، فهي شركة ممولة من الفئة B ومدعومة من مجلس الابتكار الأوروبي.

التكنولوجيا الكمومية العميقة:

المتحدث: الدكتور جوزيف فيتزسيمونز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Horizon Quantum Computing) من سنغافورة.

تُعدّ شركة (Horizon Quantum Computing)، هي أكبر شركة ناشئة في مجال الكوانتوم في سنغافورة، وتحظى بدعم من كبرى المؤسسات الاستثمارية، مثل: SG Innovate، و Sequoia، و Tencent، مما يعكس الثقة بمستقبل هذه الشركة الناشئة الرائدة في مجال الحوسبة الكمومية.

التكنولوجيا العميقة لأشباه الموصلات:

المتحدث: الدكتور سونجهيون بارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Rebellions) من كوريا الجنوبية.

تأسست شركة (Rebellions) في عام 2020، وهي متخصصة في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة والأداء المنخفض التأخير، وفي غضون ثلاث سنوات، طرحت الشركة شريحتين للذكاء الاصطناعي، والثالثة جاهزة للطرح هذا العام، كما تتعاون (Rebellions) مع شركة سامسونج لتطوير شرائح جديدة.

ومن المقرر أن تصبح أول شركة أحادية القرن متخصصة في أشباه الموصلات بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار، بعد الاستحواذ على شركة (Sapeon AI).

تكنولوجيا المحركات:

المتحدث: سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (Dronamics) من المملكة المتحدة. وتُعدّ شركة (Dronamics)، هي أول شركة شحن جوي بالطائرات المسيّرة في العالم في مهمة لتغيير التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وهي جزء من نادي التوسع في مجلس الابتكار الأوروبي.

وتُعدّ شركة (Dronamics)، هي أول شركة شحن جوي بالطائرات المسيّرة في العالم في مهمة لتغيير التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وهي جزء من نادي التوسع في مجلس الابتكار الأوروبي. المتحدث: إيميليو سكيرفو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس الإدارة في شركة (بوغاتي – ريماك) من كرواتيا. وتطور شركة (بوغاتي – ريماك) أسرع سيارات خارقة في العالم، وتقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار، وهي أول وأسرع شركة أحادية القرن نموًا في كرواتيا.

الحوسبة الفائقة لأشباه الموصلات:

المتحدث: فيليب نوتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (SiPearl) من فرنسا. وشركة (SiPearl)، هي شركة مصنعة لأشباه الموصلات العالية الأداء لواجهات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة بهدف السيادة التكنولوجية في أوروبا.

برنامج مؤتمر الأمن السيبراني:

يشهد معرض جيتكس جلوبال 2024 حضور الأمن السيبراني في مركز الصدارة من خلال قصص حقيقية من عالم الأعمال، وعمليات الاختراق المباشرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والمناظرات الشرسة بين مسؤولي أمن المعلومات.

ويشارك أول مرة في أكبر حدث تقني في العالم كل من:

تشنشي وانج، الشريك العام الإداري لصندوق راين كابيتال (الولايات المتحدة)، الذي يحتل مركزًا ضمن قائمة فورتشن 500.

إيكاترينا سيربان، نائب رئيس الخصوصية وأمن المعلومات في شركة (بوش) Bosch من ألمانيا، أكبر مورد للسيارات والخدمات في العالم.

وبعد اختيارها كأفضل مستثمر دولي في مجال الأمن السيبراني في العالم من مجلة فورتشن، تحضر (تشنشي وانج) على منصة الحوار إلى جانب شركات رأس المال الاستثماري العالمية وشركاء الاستثمار لبحث القوى الدافعة وراء الاهتمام العالمي المتزايد للشركات بالاستثمار بشكل متزايد في حلول الأمان المتقدمة، والزيادة في نشاط الدمج والاستحواذ ضمن قطاع الأمن السيبراني.

وفي مناقشة أخرى لا بد من مشاهدتها، تشارك سيربان في حوار مع مسؤولي أمن المعلومات ومديري المعلومات حول إستراتيجيات مشاركة مجلس الإدارة في الشركات لتبني الأمن السيبراني.

خبراء جدد في الصناعة في جيتكس جلوبال 2024:

سيشهد معرض جيتكس جلوبال 2024 حدثًا تاريخيًا، حيث يلقي مايكل سبرينجر، رئيس شركة (Sony AI Inc)، أول مرة كلمة أمام مندوبين من 180 دولة، ويكشف عن أحدث ابتكارات سوني في مجال البحث والتطوير.

Join Michael Spranger, President of @SonyAI_global, Japan, at GITEX GLOBAL 2024, as he unveils how AI is revolutionising the world of creativity. 🗓 Tuesday, 15th Oct

📍 AI Stage, Hall 10, Dubai World Trade Centre

➡️ https://t.co/ULYMf4LSWn#GITEXGLOBAL — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) July 22, 2024

ويظهر أيضًا أول مرة كريس دافي، عالم المستقبل ورئيس (GenStudio) في شركة (أدوبي) Adobe، وكان دافني قد شارك في تأليف أول كتاب في العالم عن الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي نفسه، وساهمت أدوبي بدور فعال للغاية في دفع الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المبدعين.

Get ready for @DuffeyChris, @Adobe's Futurist & Head of GenStudio, at GITEX GLOBAL 2024! 🗓 Thursday, 17th Oct

📍 AI Stage, Hall 10, Dubai World Trade Centre

➡️ https://t.co/ULYMf4LSWn#GITEXGLOBAL — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) July 24, 2024

وتظهر إيزابيل جراديرت، نائبة الرئيس للأبحاث المركزية والتكنولوجيا لشركة (Airbus) في ألمانيا، أول مرة على المستوى الإقليمي في معرض جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

إعلان الراعي الرسمي.. (Tech Destination Pakistan):

بعد حضورها في جناح باكستان في إصدارات جيتكس جلوبال السابقة، أُعلن هذا العام مشاركة (Tech Destination Pakistan)، التي يمثلها مجلس تصدير البرمجيات الباكستاني، وجهة التكنولوجيا لهذا العام في الحدث.

وعلقت شذى فاطمة خواجة، وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الإعلان بقولها: “تسلط هذه الشراكة الضوء على التزامنا بالابتكار والتكنولوجيا والتعاون العالمي. نتطلع إلى عرض المواهب التقنية الرائعة والإمكانات الهائلة في باكستان في هذه المنصة المرموقة”.

At #GITEXGLOBAL this year, #AI is at the forefront. You’ll hear from experts that define the future alongside companies developing never-before-seen solutions set to revolutionise industries, enhance efficiency & drive real innovation. 🎟️: https://t.co/SGaKla4tw0 pic.twitter.com/Uhg5J2gQGe — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) July 4, 2024