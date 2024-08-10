تيك توك تطلق ميزة جديدة لتعزيز التفاعل والترويج

أطلقت تيك توك مركزًا جديدًا داخل التطبيق للأفلام والبرامج المتلفزة، مما يؤدي إلى إنشاء رابط جديد للمحتوى الذي يصنعه المعجبون عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وتضع ميزة Spotlight تلقائيًا رابطًا أساسيًا عبر مقاطع فيديو مختارة من صنع المعجبين، ويُعد هذا الرابط بمنزلة جسر يربط مجموعة من المعلومات الإضافية فيما يتعلق بالإنتاج ذي الصلة.

ومن خلال النقر على الروابط، يتمكن مستخدمو المنصة المملوكة لشركة بايت دانس من الوصول إلى الروابط المباشرة لشراء تذاكر العروض أو للمشاهدة عبر خدمة البث.

كما يوجد أيضًا معلومات مهمة عن الممثلين وتفاصيل السيرة الذاتية وقوائم الممثلين والروابط الرسمية والمزيد.

وقال التطبيق المملوك للصين إنه لن يضيف الرابط الجديد لكل مقطع فيديو للمعجبين في العرض المختار.

وقال جيمس ستافورد، رئيس النشر العالمي في تيك توك: “نحن نعتمد على كل من التكنولوجيا والمراجعة البشرية لتحديد مقاطع الفيديو المؤهلة للحصول على رابط رئيسي. ننظر إلى أشياء، مثل الوسوم والكلمات الرئيسية والصوت وتكنولوجيا المطابقة المرئية من المقاطع”.

وكلما زاد التفاعل والشعبية، زادت احتمالية حصول الحساب على الرابط.

وذكر البيان الصحفي أيضًا أن فوائد Spotlight لن تقتصر على المحتوى الجديد. وقال البيان: “سواء كانت المقاطع قديمة أم جديدة، فإن خوارزمية تيك توك مخصصة وتعمل بطريقة مستقلة عن الجدول الزمني، لذا فإنها تتمتع بالقدرة على بث حياة جديدة في البرامج السابقة، بطريقة تشابه أحدث الأفلام الناجحة”.

وتطرح المنصة هذه الإضافة الجديدة بصفتها أداة ترويجية للاستوديوهات وفرق التسويق لتعزيز حملاتهم الدعائية، ولزيادة تفاعل المعجبين مع قاعدة المستخدمين الواسعة التي تقدمها تيك توك.

وتوفر Spotlight للاستوديوهات نظرة ثاقبة أساسية، إذ تزود الميزة الاستوديوهات بإمكانية الوصول إلى لوحة معلومات تحليلية واسعة النطاق لعرض المقاييس المختلفة، مع تزويد الاستوديوهات بملخصات بيانات عالية المستوى، إلى جانب القدرة على مراقبة الاتجاهات ومعرفة مكان المحادثة.

وتسعى الميزة إلى تلافي أحد الجوانب المزعجة في ثقافة منصات التواصل الاجتماعي المتمثل في عدم ذكر المصدر عند نشر مقطع فيديو دون سياق واضح، مما يدفع المشاهدين إلى السؤال في التعليقات عن مصدر المقطع في طريقة لتعزيز التفاعل.

@tiktoknewsroom Introducing TikTok Spotlight, a new promotional solution that allows the entertainment industry to harness the power of TikTok fan communities to promote films, TV series and franchises. ♬ original sound – TikTok Newsroom